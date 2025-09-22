Силовики нагрянули с обысками в офис крупной уральской энергокомпании Силовики пришли с обысками в офис компании «Облкоммунэнерго» в Екатеринбурге

Силовики нагрянули в головной офис компании «Облкоммунэнерго» в Екатеринбурге, заявил в беседе с E1.RU источник, знакомый с ситуацией. По его словам, оперативные мероприятия планировались сразу в трех городах. Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета РФ.

Оперативные мероприятия по линии топливно-энергетического комплекса планировались сразу в трех городах — Екатеринбурге, Москве и Тюмени, — подчеркнул собеседник издания.

Отмечается, что правоохранители приехали в офис за час до начала суда по иску Генпрокуратуры о национализации активов миллиардеров Алексея Боброва и Артема Бикова, связанных с «Облкоммунэнерго». По версии следствия, подконтрольная бизнесменам группа компаний «Корпорация СТС» монополизировала рынок энергогенерации и мусора в Уральском федеральном округе, пользуясь связями в госструктурах и органах власти.

Ранее сообщалось, что судебные приставы арестовали счета вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова и его супруги. Отмечается, что это произошло в связи с иском Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства «Облкоммунэнерго». По словам самого Чемезова, его адвокаты «занимаются этим вопросом».