Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя В Петербурге на складе производителя алкоголя Ladoga прошли обыски

Правоохранительные органы проводят проверочные мероприятия в отношении контрагентов алкогольной компании Ladoga, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя. Поводом стала обнаруженная продукция компании в одном из заведений общепита Петербурга, не имеющего лицензии на продажу алкоголя.

Компания Ladoga подтверждает факт проведения проверочных мероприятий в отношении ее контрагентов, — говорится в сообщении.

По информации компании, алкоголь был ранее продан в розничный магазин, но впоследствии обнаружен правоохранителями при проверке бара. Отмечается, что Ladoga сотрудничает с проверяющими органами, все руководство компании находится на рабочих местах. Портал 78.ru сообщал о возбуждении уголовного дела по факту продажи алкоголя без лицензии, что и стало причиной проведения обысков.

Ранее стало известно, что россияне стали меньше пить. Согласно статистике Росалкогольтабакконтроля, продажи алкоголя в стране падают. В период с января по август они показали снижение на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году.