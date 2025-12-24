Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 12:37

Названы лучшие книги 2025 года

KP.RU: «Психология достоинства» стала лучшей книгой 2025 года

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Экспертный совет «Книжного рейтинга КП» назвал лучшие книги 2025 года, сообщает KP.RU. Они определили по три лучших книги в разных номинациях.

Сообщается, что в категории «Нонфикшн» наиболее оцененными произведениями стали «Психология достоинства» Александра Асмолова, «Оттолкнуться от паузы» Дарьи Благовой и «Халатная жизнь» Зои Богуславской. В категории «Художественная литература» эксперты выделили книги «Морана и Тень» автора Арден Лия, «Семь способов засолки душ» Веры Богдановой и «Сорока на виселице» Эдуарда Веркина.

Лучшими биографиями стали произведения «Леонид Андреев: Герцог Лоренцо» Павла Басинского, «Ленин и мы. Разоблачение мифов» Рустема Вахитова и «Палаццо Мадамы. Воображаемый музей Ирины Антоновой» Льва Данилкина. Наиболее успешными документальными книгами признаны «Тайна перевала Дятлова» Николая Андреева, «Князь и митрополит. Первый кризис русской церкви» Андрея Виноградова и «Романовы. Преданность и предательство» Сергея Козлова.

Ранее сообщалось, что немецкий шпиц возглавил топ-10 самых востребованных пород собак среди россиян в 2025 году. Также в рейтинг вошли вельш-корги пемброк, пудель, немецкая овчарка, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, йоркширский терьер, лабрадор-ретривер, среднеазиатская овчарка и джек-рассел-терьер.

книги
рейтинги
эксперты
итоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали регион, в котором снизилось количество разводов
Песков анонсировал выступление Путина на заседании Совета Федерации
Эндокринолог дала советы, как избавиться от сонливости по утрам
Свищев назвал лучших спортсменов 2025 года
Военэксперт высказался о подготовке Финляндии к боевым действиям против РФ
Песков поставил Польшу на место в ее стремлении попасть в G20
В Кремле отреагировали на вопрос о судьбе российских баз в Сирии
Зеленского обвинили во лжи после раскрытия 20 пунктов мирного плана
Песков отказался комментировать мирный план Киева из 20 пунктов
Песков двумя словами оценил разговор Путина и Алиева
Глава управления капитального строительства Башкирии отправилась за решетку
В Кремле заявили, что США знают все ключевые параметры России по Украине
Финляндия готовится к возможному противостоянию с Россией
Появилось видео первых минут после взрыва с тремя погибшими в Москве
Путину доложили об итогах визита Дмитриева в США
В Московской области прошел личный прием губернатора
ЕС уличили в саботаже сделки по закупке энергоносителей у США
Таможенники задержали россиянина с необычными сувенирами из Вьетнама
Спецполк Москвы переодели после ЧП со взрывчаткой
В Госдуме оценили 20 пунктов мирного плана, озвученных Зеленским
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.