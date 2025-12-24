Названы лучшие книги 2025 года

Экспертный совет «Книжного рейтинга КП» назвал лучшие книги 2025 года, сообщает KP.RU. Они определили по три лучших книги в разных номинациях.

Сообщается, что в категории «Нонфикшн» наиболее оцененными произведениями стали «Психология достоинства» Александра Асмолова, «Оттолкнуться от паузы» Дарьи Благовой и «Халатная жизнь» Зои Богуславской. В категории «Художественная литература» эксперты выделили книги «Морана и Тень» автора Арден Лия, «Семь способов засолки душ» Веры Богдановой и «Сорока на виселице» Эдуарда Веркина.

Лучшими биографиями стали произведения «Леонид Андреев: Герцог Лоренцо» Павла Басинского, «Ленин и мы. Разоблачение мифов» Рустема Вахитова и «Палаццо Мадамы. Воображаемый музей Ирины Антоновой» Льва Данилкина. Наиболее успешными документальными книгами признаны «Тайна перевала Дятлова» Николая Андреева, «Князь и митрополит. Первый кризис русской церкви» Андрея Виноградова и «Романовы. Преданность и предательство» Сергея Козлова.

Ранее сообщалось, что немецкий шпиц возглавил топ-10 самых востребованных пород собак среди россиян в 2025 году. Также в рейтинг вошли вельш-корги пемброк, пудель, немецкая овчарка, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, йоркширский терьер, лабрадор-ретривер, среднеазиатская овчарка и джек-рассел-терьер.