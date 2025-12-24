Новый год-2026
24 декабря 2025 в 09:40

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава российского государства пожелал ему здоровья, благополучия и успехов.

Отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Уверен, что и в дальнейшем эти отношения будут развиваться в духе стратегического партнерства и союзничества, что, несомненно, отвечает интересам российского и азербайджанского народов, — сказано в поздравлении.

Путин подчеркнул, что благодаря руководству Алиева Азербайджан добился общепризнанных успехов в самых разных областях, в том числе в социальной и экономической. При этом Баку продолжает последовательно укреплять свои позиции на международной арене, отметил президент РФ.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья, благополучия и успехов. Прошу передать сердечный привет Вашей семье, — подытожил Путин в поздравительной телеграмме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что отношения между Москвой и Баку продолжают развиваться. Он уточнил, что Азербайджан активно участвует во всех форматах в рамках СНГ.

