Франция потратит десятки миллионов евро на оружие для армии BFMTV: Франция в 2026 году закупит вооружения на €42 млрд

Вооруженные силы Франции планируют в 2026 году разместить заказы на вооружения и технику на общую сумму €42 млрд (около 3,7 трлн рублей), сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Генеральную дирекцию по вооружениям (DGA). Основная часть средств будет направлена на закупку боеприпасов, включая ракеты Meteor и AASM, а также бронемашин Griffon, Serval и Jaguar.

Мы никогда не размещали столько заказов, — цитирует канал руководителя DGA Патрика Пайю.

Помимо этого, в планах Франции — размещение заказа на новый фрегат и подписание контрактов, связанных с модернизацией истребителей Rafale в среднесрочной перспективе. В числе крупнейших контрактов 2025 года канал назвал начало работ над авианосцем нового поколения (PANG) и модернизацию баллистических ракет M51 для подводных лодок.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что НАТО готовится к конфликту с РФ — увеличивает военные расходы, усиливает потенциалы по периметру границ, разворачивает миссии и операции на востоке Европы. По словам дипломата, во всех доктринальных документах Альянса Россия названа как «наиболее значительная и прямая угроза безопасности».