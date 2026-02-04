Алиеву и Пашиняну вручили «Премию Заида за человеческое братство»

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в Абу-Даби и премьер-министру Армении Николу Пашиняну вручили «Премию Заида за человеческое братство» 2026 года, сообщает Report. Глава Азербайджана был удостоен этой престижной награды за активные усилия, направленные на достижение прочного мира между Баку и Ереваном.

Решение о награждении принимало независимое международное жюри, в состав которого вошли ведущие эксперты в области глобального диалога. Торжественная церемония прошла 4 февраля в столице ОАЭ. В ходе мероприятия организаторы отметили значимость шагов Баку и Еревана по установлению мирного сосуществования в регионе.

Перед получением награды Алиев выступил с речью и отметил, что Азербайджан и Армения за полгода прошли путь от конфронтации к реальному взаимодействию. По его словам, страны активно сотрудничают в сферах торговли и энергетики.

Перед этим Алиев и Пашинян обсудили реализацию проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Стороны договорились расширить двустороннее сотрудничество.