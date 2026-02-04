Алиев и Пашинян обсудили в Абу-Даби реализацию «Маршрута Трампа»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах в Абу-Даби обсудили реализацию проекта «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), сообщила пресс-служба армянского правительства. Стороны договорились расширить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Премьер-министр Пашинян и президент Алиев обсудили реализацию проекта TRIPP и других инфраструктурных проектов, — говорится в сообщении.

На встрече в Абу-Даби лидеры Армении и Азербайджана также обсудили итоги прошедших в Вашингтоне переговоров при участии президента США Дональда Трампа. Стороны приветствовали транзит зерна и нефтепродуктов через территорию Азербайджана, а также обмен визитами представителей гражданских обществ обеих стран.

Тем временем в канцелярии азербайджанского лидера отметили, что Алиев и Пашинян в ходе переговоров в Абу-Даби отметили важность сохранения позитивной динамики в нормализации двусторонних отношений. Стороны обсудили прогресс в рамках соглашения, заключенного по итогам мирного саммита в Вашингтоне.