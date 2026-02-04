Названа причина транспортного коллапса на МЦД

По предварительным данным, причиной затора на участке Нижегородская — Реутов D4 стало возгорание вагона в поезде № 6806 Лесной Городок — Захарово на платформе Чухлинка, сообщает Telegram-канал «Подслушано МЦД-4». Движение было прекращено с 19:10 мск и восстановилось только в 20:20 мск.

Тем не менее в ближайшие часы возможны отмены, сокращения, а также задержки диаметральных поездов в сторону Железнодорожной, позже на Апрелевку. Жителей и гостей Москвы попросили заранее планировать свой маршрут.

