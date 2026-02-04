Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 12:09

Суд огласил решение по виновнику ДТП с пятью погибшими под Красноярском

Суд арестовал на два месяца виновника ДТП с пятью погибшими под Красноярском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения водителю грузовика, который устроил дорожно-транспортное происшествие в Рыбинском районе с пассажирской «Газелью», где погибли двое взрослых и трое детей, сообщили в краевом ГСУ СК России. По данным ведомства, мужчину заключили под стражу на два месяца, передает ТАСС.

Избрана мера пресечения в виде ареста на 1 месяц 29 суток,отметили в управлении.

По предварительной версии, грузовик двигался в сторону Красноярска, когда от него отсоединился прицеп с вагончиком. Прицеп вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом «Газель», следовавшим в Канск. В автобусе находились 11 человек — взрослые и дети, возвращавшиеся из Красноярска.

Позже региональный Минздрав сообщил, что трое из семи госпитализированных доставлены бортами санавиации в Красноярск. По данным ведомства, все трое оказались семнадцатилетними подростками. Двое из них находятся в состоянии средней тяжести и один — в стабильно тяжелом.

Россия
Красноярский край
ДТП
смерти
водители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка пережила клиническую смерть после купания в море в Таиланде
Девочку с ножом из красноярской школы доставили на допрос
Политолог ответил, как украинцы без боя могут свергнуть Зеленского
Ученица красноярской школы раскрыла жуткие подробности инцидента с поджогом
Готовивший теракт в колонии на Кубани рассказал о своих планах
Бастрыкин запросил у ВККС согласие на возбуждения дела против судьи
МИД рассказал о контактах России с Данией
В Центробанке нарастает тревога после повышения НДС до 22%
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
В школе высказались о травле поджигательницы одноклассниками
Число пострадавших от рук школьницы-поджигательницы увеличилось
В России стартовал отбор в отряд космонавтов с помощью ИИ
Юный извращенец изнасиловал мигрантку в яме: как наказали подростка?
Благотворительная акция «Тележки Добра» состоится в 10 городах России
Посадившего самолет в поле пилота переманивают за рубеж
Психолог назвала тревожные сигналы в поведении детей
«Единая Россия» отчитается перед избирателями о выполнении обещаний
Путин назвал народ Китая дружеским
В одном из регионов ПФО ввели режим беспилотной опасности
Власти раскрыли детали массированной атаки на Брянскую область
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.