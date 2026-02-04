Суд огласил решение по виновнику ДТП с пятью погибшими под Красноярском Суд арестовал на два месяца виновника ДТП с пятью погибшими под Красноярском

Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения водителю грузовика, который устроил дорожно-транспортное происшествие в Рыбинском районе с пассажирской «Газелью», где погибли двое взрослых и трое детей, сообщили в краевом ГСУ СК России. По данным ведомства, мужчину заключили под стражу на два месяца, передает ТАСС.

Избрана мера пресечения в виде ареста на 1 месяц 29 суток, — отметили в управлении.

По предварительной версии, грузовик двигался в сторону Красноярска, когда от него отсоединился прицеп с вагончиком. Прицеп вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом «Газель», следовавшим в Канск. В автобусе находились 11 человек — взрослые и дети, возвращавшиеся из Красноярска.

Позже региональный Минздрав сообщил, что трое из семи госпитализированных доставлены бортами санавиации в Красноярск. По данным ведомства, все трое оказались семнадцатилетними подростками. Двое из них находятся в состоянии средней тяжести и один — в стабильно тяжелом.