04 февраля 2026 в 20:03

В МЧС раскрыли подробности тушения пожара на тамбовской станции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пожар на станции в городе Мичуринск Тамбовской области локализовали на площади в 1 тыс. квадратных метров, сообщили на канале ГУ МЧС по региону в мессенджере MAX. К тушению привлекли 68 человек и 25 единиц техники для тушения цистерн грузового поезда.

К тушению цистерн грузового поезда в городе Мичуринске привлечено 68 человек и 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Сотрудники МЧС России охлаждают пожарными лафетными стволами негорящие цистерны и ликвидируют горение, — рассказали в ведомстве.

В региональном МЧС уточнили, что пожарные работают в условиях быстрого распространения огня и высокой температуры. Для тушения применяется воздушно-механическая пена.

Ранее следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта. Точное число пострадавших и сумма причиненного ущерба еще не установлена. Сообщалось, что при взрыве пострадал машинист поезда. Он пытался самостоятельно потушить возгорание и получил серьезные ожоги. Вместе с тем в Сети опубликовали кадры мощного пожара на станции. На кадрах видны мощное пламя и черный дым.

МЧС
Тамбовская область
пожары
поезда
