04 февраля 2026 в 17:15

Адское пламя в Мичуринске попало на видео

Обнародовано видео с места ЧП в Тамбовской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мощный пожар полыхает на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области, в результате схода грузового состава с рельс. После произошло возгорание бензина. На кадрах телеканала РЕН ТВ видно мощное пламя и черный дым.

По данным пресс-службы РЖД, никто в результате происшествия не пострадал. К месту ЧП выдвинулись пожарные и восстановительные поезда, движение через станцию временно приостановлено. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб.

Тем временем в Тихвинском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием детей двух и четырех лет. По данным правоохранителей, на 447 км автодороги Вологда — Тихвин — Кола столкнулись две иномарки. Предполагается, что водитель Toyota неправильно выбрала скорость и не учла погодные условия, выехав на встречную полосу. Там она столкнулась с Mercedes-Benz.

Утром 4 февраля ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика-бензовоза на железнодорожном переезде в Мордовии привело к задержке пяти составов. В аварии пострадал только водитель бензовоза, пассажиры поезда и локомотивная бригада за медицинской помощью не обращались.

