Адское пламя в Мичуринске попало на видео Обнародовано видео с места ЧП в Тамбовской области

Мощный пожар полыхает на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области, в результате схода грузового состава с рельс. После произошло возгорание бензина. На кадрах телеканала РЕН ТВ видно мощное пламя и черный дым.

По данным пресс-службы РЖД, никто в результате происшествия не пострадал. К месту ЧП выдвинулись пожарные и восстановительные поезда, движение через станцию временно приостановлено. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб.

