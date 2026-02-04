Путин уволил Сергея Иванова: чем известен, карьера, новое место работы

Президент России снял с должности спецпредставителя Сергея Иванова. Что произошло, какую роль Иванов играл в Кремле, как сложилась его карьера?

Что известно об увольнении с поста Сергея Иванова

4 февраля на сайте Кремля появился указ президента о снятии с должности Иванова.

«Освободить Иванова Сергея Борисовича от должности специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта», — говорится в тексте указа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил СМИ, что Иванов покинул пост спецпредставителя президента по собственному желанию

«Сергей Борисович сам изъявил такое желание, и поэтому был подписан указ», — объявил Песков.

Иванов, которому 31 января исполнилось 73 года, занимал этот пост с 2016 года.

Кем работал Сергей Иванов, карьера со времен СССР

В 1976 году Сергей Иванов был принят на службу в КГБ СССР, где работал в 1-м отделе Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области в одном подразделении вместе с будущим президентом России Владимиром Путиным.

«Познакомились мы, когда после окончания университета попали в одно очень маленькое подразделение одной немаленькой организации. Года два работали вместе. После чего я отбыл из Ленинграда фактически навсегда, а он остался, [однако] не забывали друг друга, иногда созванивались, иногда были длительные периоды провалов [в общении] — когда уезжали за границу», — рассказывал Иванов российским СМИ в 2000 году.

Москва, Кремль. Слева направо: Сергей Иванов, Элла Памфилова, президент РФ Владимир Путин и Владимир Каламанов, 2001 Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Иванов, окончивший до поступления в КГБ курсы английского языка в Лондоне, долгое время работал за границей: в Финляндии или Великобритании, откуда якобы был выслан по подозрению в шпионаже (британской Sunday Times не удалось получить в Форин-офисе подтверждения этих слухов). В интервью СМИ Иванов рассказывал, что был переведен в Кению, после того как его в 1985 году раскрыл советский перебежчик полковник внешней разведки КГБ Олег Гордиевский.

После распада Советского Союза Сергей Иванов перешел на работу в Службу внешней разведки (СВР) РФ, созданную на основе Первого управления КГБ. По сообщениям СМИ, его последней должностью в штаб-квартире СВР в Ясеневе был пост заместителя директора европейского департамента.

Однако в 1998 году Путин был назначен директором Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и сразу же предложил Иванову перейти из СВР в ФСБ. В августе 1998 года Иванов стал заместителем Путина и директором департамента анализа, прогнозирования и стратегического планирования.

В ноябре 1999 года указом президента Бориса Ельцина был назначен секретарем Совета безопасности РФ, а после утвержден на этой должности Путиным. В сентябре 2000 года президент РФ утвердил разработанную в Совбезе под руководством Иванова «Доктрину информационной безопасности» в России — укрепление механизма правовых ограничений на доступ к конфиденциальной информации.

В это время Сергея Иванова характеризовали как «наиболее сильную фигуру в президентском окружении, поддерживающую государственно-патриотическую тенденцию в политике Путина» и противостоящую либералам.

«Чем же не угодил этим кругам Иванов? Прежде всего, это человек, который на самом глубинном уровне чужд тому слою авантюристов и „выскочек“, которые после августа 91-го возомнили себя правящей элитой», — писала газета «Завтра».

Президент РФ Владимир Путин и специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, 2023 Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

В различные периоды СМИ прочили Сергея Иванова на роль премьер-министра вместо либерального Михаила Касьянова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) или даже «преемника» под обозначением «Андропов-2». В связи с этим бизнесмена и медиамагната Бориса Березовского обвиняли в заказной кампании по очернению члена Совбеза.

В 2001 году Иванов был назначен министром обороны РФ: он запустил профессионализацию армии через набор контрактников, запретил отправлять срочников в Чечню, но при этом отменил ряд отсрочек от службы и сократил военные кафедры в вузах.

В 2008 году, когда президентом России стал Дмитрий Медведев, а Владимир Путин перешел на пост премьер-министра, Иванов стал вице-премьером и курировал вопросы военной промышленности: вместе с Путиным закладывал первый камень на строительстве космодрома «Восточный», а потом запускал проект ГЛОНАСС. В декабре 2011 года стал главой администрации президента и работал на этой должности до 2016 года.

Какой новый пост может получить Сергей Иванов

На текущий момент нет никаких данных о возможном новом назначении Сергея Иванова. Старый товарищ президента Путина с декабря 2011 года остается постоянным членом Совета безопасности РФ, с июня 2015 года является председателем совета директоров ПАО «Ростелеком», с 2017 года входит в наблюдательный совет «Ростеха», где курирует высокотехнологичную продукцию, а с апреля 2019 года является председателем попечительского совета Российского военно-исторического общества (РВИО).

Читайте также:

Облила бензином и подожгла: нападение на школу в Красноярске 4 февраля

Украинцы в ярости: во Львове есть свет. Удары по Украине 4 февраля

Что значат номера АМР, ЕКХ в России: связь с властями, почему изымают