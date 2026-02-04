Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 15:00

Облила бензином и подожгла: нападение на школу в Красноярске 4 февраля

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Школьница в Красноярске облила бензином и подожгла своих одноклассников. Что известно о новом нападении на школу, каковы мотивы девочки, в чем причина всплеска школьного насилия?

Что произошло в школе в Красноярске 4 февраля, сколько жертв

В Красноярске ученица восьмого класса школы № 153 напала на своих одноклассников и устроила пожар. По данным СМИ, девочка ворвалась на урок, ударила молотком нескольких одноклассников, после чего облила их бензином и подожгла. По другим данным, бросила в класс горящую тряпку.

Telegram-канал 112 пишет, что всего в больницы доставили пять школьников. Один мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, у него ожоги 40% или 50% поверхности тела, еще двоих доставили с менее серьезными ожогами (порядка 15%), еще двое получили черепно-мозговые травмы. Учитель также мог пострадать.

«Тяжелее всего состояние мальчика, которого нападавшая облила бензином и подожгла. У него сильно обожжены спина, руки, шея и голова. Эвакуироваться на улицу после инцидента ему помогла учительница», — пишет Baza.

По предварительным данным, поджигательница также получила ожоги в ходе нападения.

Кто устроил нападение на школу в Красноярске, мотивы

Нападавшую зовут Влада, она учится в восьмом классе. Одноклассники рассказали SHOT, что девочку часто дразнили за лишний вес, она сильно переживала, отношения с большинством детей у нее не складывались, они считали ее нелюдимой и говорили, что она одевается «как нефор». При этом буллинга не было — девочка сама не шла на контакт, утверждают источники Mash.

На своей странице в соцсетях девочка за день анонсировала нападение, однако участники не придали этому значения. Отмечается, что она использовала стикеры «Сжигай заживо» и устраивала опросы, где предлагала выбрать, на кого нужно напасть — учителя истории или химии.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Где были нападения на школы в России в 2026 году, в чем причины

Нападение в красноярской школе № 153 стало уже третьим в первых числах февраля и четвертым с начала 2026 года.

3 февраля произошло сразу два нападения: в Уфе 15-летний ученик девятого класса взорвал петарду и расстрелял одноклассников и учителя из пневматического автомата, не причинив серьезных травм. Мальчик жаловался в соцсетях, что ему не удается наладить отношения с одноклассниками, а дома его критикуют из-за плохих оценок.

В тот же день в городе Кодинске Красноярского края семиклассница с ножом пыталась напасть на учительницу и ранила сверстницу.

До этого, 22 января, произошло нападение в лицее № 4 в Нижнекамске (Татарстан): ученик седьмого класса подорвал несколько петард и напал с ножом на уборщицу. Мальчика считали неконфликтным, однако в соцсетях он использовал коды, связанные с неонацистскими и человеконенавистническими движениями.

Психиатр Василий Шуров заявил NEWS.ru, что всплеск насилия в российских школах может быть связан с работой спецслужб Украины: это не случайные события, а спланированные действия.

«Спецслужбы Украины выявляют подростков с нестабильной психикой и их накручивают. Это абсолютные террористы, которые по методичкам психологическими методами находят людей с нестабильной психикой», — уверен Шуров.

Однако депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с NEWS.ru предложил не искать в нападениях происки внешнего врага: по его словам, во всем виновата реформа системы образования в современной России, которая разрушает психику школьников.

«Это действительно стратегическая операция террористов-психологов, вот только совсем не украинских. Реформа объективно направлена не только на уничтожение знаний и интеллекта как таковых, но и на психическую дестабилизацию молодежи. Проявления этого мы видим в преступлениях, совершаемых в школах: то, что нельзя было даже вообразить в СССР или царской России, является почти обыденностью в США. На это продолжают ориентироваться либеральные реформаторы образования. Надеюсь также, что на входах в школы не будут размещать танки, ведь от разрушенного сознания ни автомат, ни наручники не помогут. Нужны уроки литературы, а для старшеклассников — психологии», — высказался Делягин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru предложил, чтобы школьников регулярно обследовал клинический психиатр. По его словам, эта мера является более эффективной, чем усиление физической охраны в учебных заведениях.

«Это не вопрос оружия и не вопрос того, что плохие рамки [металлоискателя] или недостаточно злые надзиратели. Дело заключается в том, что дети не всегда адекватно реагируют на происходящее. Что нужно делать каждый год? Это медицинский осмотр детей, которого, по сути дела, не происходит. Для галочки смотрят, нет ли у них педикулеза или лишая, но никто не подключает психиатров для осмотра. Именно такой специалист мог бы увидеть первые признаки психического расстройства, нестабильности психики. Не психолог, который окончил два-три месяца каких-то курсов, а именно психиатр», — считает Милонов.

