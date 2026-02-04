Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 17:39

«Страница перевернута»: Пашинян о новом этапе отношений Баку и Еревана

Пашинян заявил о завершении противостояния Армении и Азербайджана

Ильхам Алиев и Никол Пашинян на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство» Ильхам Алиев и Никол Пашинян на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство» Фото: president.az
Страница противостояния между Арменией и Азербайджаном перевернута, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство». На мероприятии также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Пашинян добавил, что обе страны должны приложить усилия для построения мирного будущего, передает AzTV.

Эта церемония не только о праздновании установления мира. Это утверждение того факта, что страница противостояния между Арменией и Азербайджаном перевернута. В противном случае было бы бессмысленно для меня или президента Азербайджана приезжать сюда и быть удостоенным этой чести, — заявил Пашинян.

Ранее Алиев сообщил, что Азербайджан и Армения за полгода прошли путь от конфронтации к реальному взаимодействию. По его словам, страны активно сотрудничают в сферах торговли и энергетики. Он напомнил, что Баку и Ереван сняли ограничения на транзит грузов, начали экспорт азербайджанских нефтепродуктов и усилили торговые связи.

До этого появилась информация, что Алиев и Пашинян на переговорах в Абу-Даби обсудили реализацию проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Кроме того, известно, что стороны договорились расширить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Армения
Азербайджан
Никол Пашинян
Ильхам Алиев
