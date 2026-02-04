ВС России освободили Степановку и Староукраинку: что это значит для СВО

ВС России освободили еще два населенных пункта в зоне спецоперации. Где находятся Степановка и Староукраинка, как они перешли под российский контроль, что это значит для СВО?

Как ВС России освободили Степановку и Староукраинку

Штурмовики гвардейского 114-го полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки «Восток» освободили населенный пункт Староукраинка в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Под контроль перешел важный район обороны противника площадью более пяти квадратных километров. Уничтожено большое количество личного состава ВСУ, до 10 единиц различной техники, а также до 15 тяжелых гексакоптеров», — добавили в ведомстве.

Населенный пункт Степановка находится в Донецкой Народной Республике — его взяли подразделения Южной группировки войск, уточнили в МО России.

Что значит для СВО освобождение Степановки и Староукраинки

Освобождение Староукраинки позволило российским войскам продвинуться на шесть километров вглубь обороны ВСУ западнее населенного пункта Гуляйполе и улучшить положение на участке, заявили в Минобороны РФ.

Староукраинка располагается в шести километрах западнее районного центра и в полутора километрах южнее Петровки — о переходе последней под российский контроль МО сообщило 31 января.

«[Со взятием Староукраинки] удалось расширить плацдарм к западу от реки Гайчур и продвинуться к трассе, соединяющей Зализничное с Верхней Терсой. Последний населенник расположен на важном перекрестке и является значимым для ВСУ логистическим узлом», — утверждает военкор Александр Коц.

Освобождение села фактически обозначает начало боев за Железнодорожное — именно отсюда ВСУ ранее пытались контратаковать и совершать вылазки в Гуляйполе и его окрестностях, пишет Telegram-канал «Рыбарь».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«С учетом ранее переброшенных сюда противником подкреплений из нескольких штурмовых полков следует ожидать ужесточения боев. Украинские формирования даже после утраты Гуляйполя продолжали направлять туда малые штурмовые группы — как для демонстрации присутствия, так и с целью выигрыша времени для организации обороны по линии железной дороги на нескольких участках», — добавил источник.

Кроме того, украинские войска пытаются форсировать Гайчур с рубежа Рождественка — Воздвижевка с целью в дальнейшем проникнуть в населенные пункты на восточном берегу, здесь продолжаются интенсивные боевые действия, отметил канал.

Степановка — село в Константиновском районе ДНР, располагается в четырех километрах севернее Яблоновки у трассы Т0504, соединяющей Красноармейск с Константиновкой, до юго-западных окраин которой отсюда — около пяти с половиной километров, заявил Александр Коц.

«Однако наступающей на город группировке необходимо обезопасить левый фланг. Для этого необходимо взять села Долгая Балка и Роскошное севернее Степановки. Одновременно Константиновку поджимают с юга и с востока», — добавил военкор.

По словам военного эксперта Юрия Подоляки, бои за Степановку продолжались на протяжении двух недель и ее переход под российский контроль стал ожидаемым. Теперь ВС РФ могут зацепиться за верховья Длинной Балки, которая простирается далеко на север и заходит в тыл Константиновки.

«Важный успех группировки „Юг“ для блокады Константиновки. Но если возьмем и Длинную Балку, и соседнее село Николайполе, то обеспечим фланги одновременно для частей, ведущих бои за соседнюю Ильиновку, и для частей группировки „Центр“, наступающей западнее на Торское», — подытожил Подоляка.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

