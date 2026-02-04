На Западе сообщили неожиданную новость о переговорах США и Ирана На Западе сообщили об отмене переговоров между США и Ираном

Переговоры между США и Ираном, которые планировали провести в Омане, были отменены, сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X. Встреча должна была состояться 6 февраля.

Как сообщили мне два высокопоставленных американских чиновника, ядерные переговоры, запланированные на пятницу, отменены, потому что Иран отказался от договоренностей, — сообщил журналист.

Ранее появилась информация, что руководство Ирана потребовало сменить место и формат переговоров с США по ядерной сделке, которые были запланированы на 6 февраля. Изначально они должны были пройти в Турции. Также Иран настаивал на переговорах в двустороннем формате — без участия наблюдателей из арабских и мусульманских стран.

Ранее американские СМИ писали, что Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу в качестве крупной уступки США. Однако в приоритете у Тегерана — ранее предложенный Вашингтоном проект регионального консорциума по производству ядерной энергии.

До этого американский лидер Дональд Трамп предупредил, что отсутствие договоренностей с Ираном будет иметь негативные последствия. Он подчеркнул, что не может с уверенностью гарантировать достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном.