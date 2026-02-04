Зимняя Олимпиада — 2026
Исполнитель «Ягоды малинки» попал в аварию на байке

Певец Хабиб вылетел с байка в Таиланде

Во время отдыха в Таиланде автор и исполнитель песен Хабиб попал в аварию. В своем Telegram-канале он поделился с подписчиками, что получил травмы после падения с мотоцикла на извилистой дороге.

Исполнитель хита «Ягода малинка» выложил видео, где показано, как ему оказывают медицинскую помощь после получения повреждений. На кадрах видно, что артист получил ушибы коленей, царапины на спине и плече. Серьезного вреда здоровью, требующего госпитализации, удалось избежать.

Берегите себя, друзья! — подписал публикацию певец.

Ранее сообщалось, что в Таиланде произошла трагическая авария, в которой погиб российский блогер Вадим, а его подруга Дарья получила серьезные травмы. Инцидент произошел во время поездки из Самуи на Пхукет. Мотоцикл, на котором ехали Вадим и Дарья, столкнулся с автомобилем, управляемым местной жительницей. В результате удара блогер получил травму головы, когда его шлем был пробит, и от полученных повреждений скончался по пути в больницу. Девушка получила множественные переломы и ушибы.

