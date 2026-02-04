Родители пили и заставляли работать? Что известно о семье жертвы педофила

Шокирующая история исчезновения и убийства девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге обрастает все новыми подробностями. Оказалось, что жизнь погибшего ребенка в семье была, по всей видимости, более чем тяжелой. Детали трагедии, которая поразила всю страну, — в материале NEWS.ru.

Что известно об исчезновении мальчика в Ленинградской области

30 января около двух часов дня Паша вышел из своего дома в Красносельском районе и не вернулся. По данным Следственного комитета по Санкт-Петербургу, мальчик сел в автомобиль и больше не выходил на связь. Позднее к поискам ребенка присоединились волонтеры и неравнодушные горожане — в общей сложности более 200 человек.

«Следствием во взаимодействии с оперативными службами в Псковской области установлен и задержан мужчина, в автомобиль которого сел ребенок», — сообщили в СК.

Предполагаемый убийца якобы пытался скрыться в Прибалтике. В дальнейшем в ходе расследования уголовного дела подозреваемый признался в убийстве и указал на место преступления в Ломоносовском районе, где скрыл тело. Труп ребенка, вмерзший в лед, обнаружили в ночь на 3 февраля у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения.

По информации СМИ, на допросе подозреваемый в убийстве ребенка заявил, что предлагал ему интим за деньги. Паша сел к нему в машину, но передумал и попросил оплатить свое молчание.

«В ответ мужчина несколько раз ударил мальчика, из-за чего тот потерял сознание. Он отвез жертву в окрестности деревни Яльгелево, где привязал ребенка к железной трубе и утопил в пруду», — сообщили журналисты.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с NEWS.ru отметил, что убийство несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненным.

Петр Жилкин, подозреваемый в похищении и убийстве девятилетнего мальчика

Правда ли, что убитый педофилом мальчик работал

Знакомая семьи погибшего ребенка Мария рассказала NEWS.ru, что у Паши большая семья, в которой воспитываются шестеро детей. Мальчика растили мать и отчим. По словам женщины, ребенок проводил много времени вместе с другими детьми на парковке рядом с гипермаркетом, подрабатывая мытьем фар и номеров машин.

«Этот торговый центр находится примерно в 2,5 км от его дома. Далековато, но можно проехать на автобусе одну остановку», — отметила Мария.

Один из волонтеров общался со сверстниками ребенка. Те рассказали, что внутри семьи не все благополучно, и мальчик мог сбежать сам, так как однажды заявил, что не хочет идти домой.

Возможно, что ребенок недоедал. Участники поисков Паши отсмотрели записи с камер наблюдения и заметили пропавшего ребенка около магазина в нескольких километрах от дома. По словам одного из очевидцев, мальчик общался с мужчиной на белом внедорожнике. Тот купил ему еды в фастфуде, после чего ребенок сел в его машину.

Что известно о семье убитого педофилом мальчика

По некоторым данным, семья погибшего мальчика была неблагополучной. По информации СМИ, супруги не расписывались, чтобы мать могла получать пособия как одиночка. По одной из версий, Паша не учился в школе, поскольку не прошел психологическую комиссию.

«Не знаю, так ли это. Мать мальчика Ксения полностью погрузилась в семью, она из кожи вон лезет ради своих детей. Самому старшему ребенку 13 лет, а младшему всего полгода», — рассказала NEWS.ru ее подруга Ирина.

Они вместе учились в медицинском колледже и хорошо дружили, сообщила она.

СМИ пишут, что отцу семейства 45 лет. Он неофициально работает резчиком по металлу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу.

«Я ничего не могу о нем сказать. Ксюша — очень веселый и открытый человек, в прошлом мы вместе ходили на волейбол, занимались спортом», — отметила Ирина.

Впрочем, другие знакомые семьи мальчика рассказали 360.ru, что мать Паши раньше работала в небольшом магазине. Позднее у женщины якобы начались серьезные проблемы с наркотиками и алкоголем. Очевидцы отмечают, что в квартире царила антисанитария. Глава семейства, по словам знакомых, имел долги, брал микрозаймы на чужие документы.

Говорят, что в конце прошлого года органы опеки осенью заинтересовались этой семьей.

Что мать рассказывала о своем сыне, убитом педофилом

Мать убитого школьника заявила, что в его поведении в день пропажи не было ничего странного. Она подчеркнула, что ее сын был хорошим: летом занимался спортом, скейтом и паркуром, а зимой и осенью рисовал и лепил.

«Ничего странного не было, все как обычно: не ссорился, не кричал, очень хороший мальчик был», — рассказала женщина.

Она подтвердила, что находится в декрете по уходу за младшим ребенком, которому полгода, и не работает. Ежедневно она давала сыну по 200–300 рублей на карманные расходы, однако не знала о возможных подработках мальчика.

Портал SHOT опубликовал поистине жуткую версию произошедшей трагедии: якобы родители сами могли толкнуть 9-летнего на шантаж мужчины, который предлагал интим ребенку.

