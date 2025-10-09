Таблетки, рехаб, тюрьма: как вылечить лудомана, почему ими становятся

Причиной страшной трагедии в Ульяновске, где 27-летний глава семейства жестоко убил супругу и двух маленьких дочек, судя по всему, стала лудомания — зависимость от азартных игр. По мнению экспертов, такая проблема в последнее время получает все большее распространение. Что делать, если близкий человек оказался во власти подобного поведенческого расстройства, к каким последствиям это может привести — в материале NEWS.ru.

Что такое игромания и лудомания

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала игровую зависимость заболеванием и внесла ее в обновленную редакцию Международной классификации заболеваний, которая вступила в силу с 1 января 2022 года, наряду с алкоголизмом и наркозависимостью.

Как пояснил NEWS.ru реабилитолог, эндокринолог Рафаэль Касанов, под лудоманией понимается патологическая зависимость именно от азартных игр.

«Человек сфокусирован только на игре, предпочитает ее любым другим видам деятельности, пренебрегает социальными контактами. В конце концов происходит деградация личности. Причем изменения личности происходят не только на психическом, но и на физиологическом уровне: расстройство той части мозга, которая отвечает за выработку дофамина и серотонина — гормонов, ответственных за хорошее настроение. Этот участок мозга настолько стимулируется играми, что вне игры перестает выделять нужные гормоны, и игроман ощущает себя в черно-белом мире. Наступает биологическое расстройство», — рассказал Касанов.

Чем опасна игромания у детей и подростков

По оценкам доктора Касанова, игровая зависимость действительно особо опасна у детей — если родители вовремя не примут меры, это может закончиться плачевно.

«По сути, игромания — тот же вид наркозависимости, просто выглядит более благопристойно, но ничем не лучше. Человек становится одержимым игрой, теряет контроль над собой, перестает реагировать на окружающих. В глубокой степени расстройства человек утрачивает привязанность даже к самым близким людям. Меняется структура восприятия мира настолько, что игроман способен навредить близким — очень много случаев, особенно на Западе, когда подростки-игроманы убивали своих ровесников. У нас тоже хватает, к сожалению, таких случаев — и не только среди подростков», — рассказал специалист.

Как бороться с игроманией у детей

Если речь идет о вашем ребенке, то, конечно же, следует ограничить время за игрой, постараться найти иные способы его занять, говорит Рафаэль Касанов.

«Вовлекайте ребенка в совместные семейные занятия: спорт, хобби, отдых, которые будут способствовать восстановлению семейных уз и помогут ощутить радость из других источников, кроме игр. Избегайте ссор и конфликтов: они лишь усилят закрытость и отрицание проблемы. Говорите с игроманом-подростком без обвинения и угроз, мягко выразите свою обеспокоенность и предложите помощь», — советует специалист.

Что делать, если игроман — взрослый человек

Когда зависимость развивается у взрослого близкого человека, главное — понять, что бороться «за него» невозможно, но можно создать условия, при которых лечение становится неизбежным. Об этом NEWS.ru рассказал заведующий кафедрой персонологии и поведенческого анализа Академии социальных технологий врач — психиатр-психолог Алексей Филатов.

«Первое правило — перестать закрывать последствия: не давать деньги, не гасить долги и не оправдывать поведение, даже из жалости и для сохранения отношений. Второе — спокойно, но твердо говорить о необходимости обратиться к специалисту — психиатру-наркологу, психотерапевту — и предложить помощь в организации лечения. Третье — ограничить доступ к деньгам и установить самозапрет на участие в ставках через „Госуслуги“, как у нас в РФ говорят, в добровольно-принудительном порядке», — пояснил Филатов.

В первую очередь важна психотерапевтическая помощь и работа в группе — речь идет о коллективной поддержке зависимых и их близких, говорит Рафаэль Касанов. Однако, по его мнению, важно ограничить доступ к финансовым средствам, которые могут пойти на ставки, таким образом, чтобы не вызвать агрессию у игромана.

«Как правило, медикаментозное лечение также необходимо: надо помнить, что в нестабильном эмоциональном состоянии человек способен причинить серьезный вред близким», — объяснил врач.

Вопрос зависимостей — как онкология, если она есть, то решение — радикальное, пояснила в разговоре с NEWS.ru клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина.

«Психолог может только сказать: увы, идите к психиатру. Одним разговором проблему не решить, психолог — лишь одна часть большой работы, причем не самая значительная. Зависимость — это следствие какого-то психического расстройства. Когда семья уже столкнулась с проблемой, необходима помощь врачей, психиатра и нарколога, ведь адекватный взрослый не даст проблеме зайти так далеко. Скорее всего, дело будет в психическом расстройстве и/или химической зависимости», — утверждает Толстухина.

По мнению руководителя Института превентивной психологии Татианы Молосовой, причины игровой зависимости кроются, как правило, глубоко в подсознании.

«Именно поэтому здесь востребованы подходы, которые обязательно работают на уровне подсознания. Поэтому нужно выбирать психолога, который работает именно на этом уровне и именно с причинами — только тогда можно действительно справиться с зависимостью. Курс терапии будет достаточно длительный, не менее трех-четырех месяцев, а чаще даже год», — рассказала NEWS.ru Молосова.

Однако, по ее словам, за это время человек, страдающий игровой зависимостью, сможет не только освободиться от игровой зависимости, но и выстроить такой внутренний стержень, который ему поможет в дальнейшем.

Почему появляются лудоманы

Многие россияне, которые в дальнейшем признаются социально опасными, к психологам обычно не ходят, пояснил NEWS.ru на условиях анонимности один из психиатров.

«Вся так называемая лудомания изначально направлена на компенсацию вечного комплекса неполноценности. Конкретное поведение — это всего лишь способ. Чаще все-таки речь идет о традиционном алкоголизме. Массовые убийства, как в случае в Ульяновске, — это такой индивидуальный эскапизм, дескать, не получилось в жизни ничего, так они думают, — ну и гори все огнем! Инфантильная логика», — объяснил собеседник NEWS.ru.

По его мнению, бороться с таким явлением крайне сложно, а подчас невозможно: «Есть психиатрический диагноз, и есть конкретный человек. Вот с ним и работаем, если он захочет поменяться. Если же потенциальному пациенту, например, за 30, то с воспитательными мерами ровно на 30 лет опоздали. А дальше — Уголовный кодекс и неотвратимое наказание».

Напомним, днем 1 октября в квартире в Заволжском районе Ульяновска были найдены три трупа — матери и двух дочерей в возрасте трех и четырех лет. Тела обнаружила бабушка погибших девочек. По подозрению в убийстве супруги и детей был арестован отец семейства Ильмир. Причиной трагедии могла стать патологическая зависимость мужа от азартных игр. Ильмир, работавший монтажником пластиковых окон, систематически проигрывал крупные суммы в онлайн-казино, пытаясь отыграться. Его зависимость приводила к постоянным долгам — еженедельно он занимал до 50 тысяч рублей, что становилось поводом для регулярных скандалов с женой.

Супруга Елизавета, пытаясь справиться с долгами, сама была вынуждена брать кредиты. На момент гибели за женщиной числилось более 130 тысяч рублей задолженности перед банками. Это лишь та сумма, которую от нее требовали через суд.

