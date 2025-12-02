Психиатр рассказал, чем можно заменить хоббидоггинг Психиатр Федорович: заменить хоббидоггинг можно на аутогенные тренировки

Новый западный тренд хоббидоггинг, когда люди гуляют с выдуманной собакой на поводке, можно заменить на аутогенные тренировки, рассказал NEWS.ru психиатр Александр Федорович. По его словам, эти техники помогают отпустить напряжение и являются очень популярными.

Влияние стресса на организм можно снизить более простыми способами. Очень популярны аутогенные тренировки, где сочетаются мышечные релаксации, дыхание и визуализация образов. Вот одна из них: делаем глубокий вдох, задерживаем дыхание, считаем до трех — пяти. Затем — точно такой же медленный выдох, снова задерживаем дыхание и опять считаем. При этом прислушиваемся к сердцебиению. Напрягаем мускулатуру рук и ног, — посоветовал психиатр.

По его словам, эти упражнения бесплатны и найти их можно в интернете. Эти техники очень действенны и признаны официальной медициной, добавил специалист.

