Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 21:00

Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Ульяновске мужчину обвинили в убийстве жены и двоих дочерей, в Якутии родители две недели не могут похоронить восьмилетнюю девочку, в Башкирии баран разбил витрину табачного магазина — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Мужчина убил жену и двоих дочерей

В Ульяновске местного жителя подозревают в убийстве 27-летней супруги и двоих дочерей в возрасте трех и четырех лет. Днем 1 октября Следственный комитет сообщил, что в квартире в Заволжском районе Ульяновска были найдены три трупа.

«Сегодня в послеобеденное время в одной из квартир жилого дома в городе Ульяновске пришедшей навестить внуков бабушкой были обнаружены тела ее 27-летней невестки и двух малолетних внучек с признаками насильственной смерти», — рассказали в региональном управлении СКР.

На опубликованном СКР видео с места происшествия видно, что ванна в квартире наполнена алой жидкостью.

Причиной трагедии могла стать патологическая зависимость мужа от азартных игр. Мужчина, работавший монтажником пластиковых окон, систематически проигрывал крупные суммы в онлайн-казино, пытаясь отыграться.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Девочку не могут похоронить две недели

В Якутии уже почти две недели не могут похоронить восьмилетнюю девочку из села Юкагир, погибшую под трактором. Трагедия произошла 19 сентября. Ребенок выпал из кабины во время движения техники и был сбит при маневре задним ходом.

В селе нет морга, тело поместили в холодильный дом, но родителям его не выдают — требуется осмотр судмедэксперта. Однако специалисты не могут добраться до Юкагира из-за плохой погоды и отмененных авиарейсов.

Ближайший аэропорт — в Депутатском (800 км от места ЧП), рейсы туда выполняются дважды в неделю, но часто откладываются. Родственники утверждают, что проблема связана с нехваткой бюджетных средств на субсидированные перелеты. Минтранс Якутии обещал отправить эксперта 26 сентября, однако, по данным 14.ru, рейс 29 сентября вновь перенесли.

Баран разнес табачный магазин

Баран устроил массовый погром в табачном магазине в башкирском селе Красная Горка. Животное разбило витрины и проникло внутрь торговой точки, попав на видео. После разгрома он скрылся с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как баран сначала рассматривает свое отражение, а после с разбега бьет стеклянные витрины магазина. После разрушения остекления животное оказалось непосредственно в торговом зале.

Читайте также:

Гипноз не помог: политеховский маньяк видел своих жертв во снах

Бьют взрослых и детей: в Москве банда подростков кошмарит район Тушино

«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии

происшествия
криминал
убийства
дети
уголовные дела
Россия
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
В Госдуме раскрыли, для чего Зеленский говорит о большом наступлении
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.