Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня

В Ульяновске мужчину обвинили в убийстве жены и двоих дочерей, в Якутии родители две недели не могут похоронить восьмилетнюю девочку, в Башкирии баран разбил витрину табачного магазина — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Мужчина убил жену и двоих дочерей

В Ульяновске местного жителя подозревают в убийстве 27-летней супруги и двоих дочерей в возрасте трех и четырех лет. Днем 1 октября Следственный комитет сообщил, что в квартире в Заволжском районе Ульяновска были найдены три трупа.

«Сегодня в послеобеденное время в одной из квартир жилого дома в городе Ульяновске пришедшей навестить внуков бабушкой были обнаружены тела ее 27-летней невестки и двух малолетних внучек с признаками насильственной смерти», — рассказали в региональном управлении СКР.

На опубликованном СКР видео с места происшествия видно, что ванна в квартире наполнена алой жидкостью.

Причиной трагедии могла стать патологическая зависимость мужа от азартных игр. Мужчина, работавший монтажником пластиковых окон, систематически проигрывал крупные суммы в онлайн-казино, пытаясь отыграться.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Девочку не могут похоронить две недели

В Якутии уже почти две недели не могут похоронить восьмилетнюю девочку из села Юкагир, погибшую под трактором. Трагедия произошла 19 сентября. Ребенок выпал из кабины во время движения техники и был сбит при маневре задним ходом.

В селе нет морга, тело поместили в холодильный дом, но родителям его не выдают — требуется осмотр судмедэксперта. Однако специалисты не могут добраться до Юкагира из-за плохой погоды и отмененных авиарейсов.

Ближайший аэропорт — в Депутатском (800 км от места ЧП), рейсы туда выполняются дважды в неделю, но часто откладываются. Родственники утверждают, что проблема связана с нехваткой бюджетных средств на субсидированные перелеты. Минтранс Якутии обещал отправить эксперта 26 сентября, однако, по данным 14.ru, рейс 29 сентября вновь перенесли.

Баран разнес табачный магазин

Баран устроил массовый погром в табачном магазине в башкирском селе Красная Горка. Животное разбило витрины и проникло внутрь торговой точки, попав на видео. После разгрома он скрылся с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как баран сначала рассматривает свое отражение, а после с разбега бьет стеклянные витрины магазина. После разрушения остекления животное оказалось непосредственно в торговом зале.

