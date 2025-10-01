Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 18:33

Гипноз не помог: политеховский маньяк видел своих жертв во снах

Виталий Манишин Виталий Манишин Фото: t.me/genprocrf*

Политеховский маньяк Виталий Манишин 1 октября был приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве 11 алтайских девушек. NEWS.ru рассказывает о новых подробностях этого уголовного дела.

Искал помощи у целительницы

Следователи показали журналистам книгу, которую Манишин использовал в надежде стереть себе память. Ею оказался сборник популярной в среде эзотериков «целительницы» Натальи Степановой. Конкретно у Манишина дома нашли пятый выпуск ее серии книг «Заговоры сибирской целительницы».

Закладка лежала на развороте с историей изнасилованной девушки, которая мучилась кошмарами и другими симптомами стрессового расстройства после пережитого надругательства. Степанова в этой главе давала советы по тому, как можно было бы стереть себе память, чтобы не терзаться воспоминаниями о былом горе.

Пробовал гипноз

Только сам Манишин искал утешения для себя, а не для изнасилованных им девушек. Все 11 его жертв мертвы. Но, как он заявлял в суде, они продолжали приходить к нему во снах.

Книга Степановой ему не помогла, как и 15 сеансов гипнотерапии, которые он пережил в 2000–2001 году.

«Обратился [к гипнотерапевтам], потому что у меня чувство страха преследования, беспокойство постоянное. В 2000 году было десять сеансов и в 2001-м пять сеансов. Читал книгу, как возможно избавиться от воспоминаний», — рассказывал Манишин на суде.

За всеми этими терзаниями политеховский маньяк не забыл о своих преступлениях, но прекратил убивать женщин. После серии убийств в 2000 году он работал ветеринаром в одном из хозяйств, затем был директором крестьянско-фермерского хозяйства. Позже восемь лет занимал должность заместителя главы Калманского района.

Виталий Манишин Виталий Манишин Фото: t.me/genprocrf*

Избежал пожизненного

После задержания политеховскому маньяку было предъявлено обвинение по пяти эпизодам. Но в итоге мужчина дал показания еще по шести убийствам.

Как пишет НТВ, была версия, что разоблаченный убийца абитуриенток хочет войти в историю, поэтому приписал себе еще шесть расправ. Но в итоге убийца привел следователей ко всем точкам, где были захоронены останки других девушек.

Сегодня, 1 октября, суд приговорил Манишина к 25 годам, а не к пожизненному сроку. Это связано с тем, что сроки давности истекли по всем 11 убийствам. Первые семь лет убийца будет сидеть в тюрьме, потом его этапируют в колонию строгого режима.

Читайте также:

Подозревали сатанистов: как накажут убийцу 11 девушек на Алтае?

Убийца был понятым: почему «политеховский маньяк» не получит пожизненное

Открыл дверь с окровавленными руками: муж убил жену и дочерей?

«Теща испускает бактерии»: колдун-отшельник может умереть в СИЗО

убийства
уголовные дела
маньяки
криминал
Алтайский край
Барнаул
Россия
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
В Госдуме раскрыли, для чего Зеленский говорит о большом наступлении
Украина может лишиться поставок оружия из Чехии
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.