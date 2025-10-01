Гипноз не помог: политеховский маньяк видел своих жертв во снах

Политеховский маньяк Виталий Манишин 1 октября был приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве 11 алтайских девушек. NEWS.ru рассказывает о новых подробностях этого уголовного дела.

Искал помощи у целительницы

Следователи показали журналистам книгу, которую Манишин использовал в надежде стереть себе память. Ею оказался сборник популярной в среде эзотериков «целительницы» Натальи Степановой. Конкретно у Манишина дома нашли пятый выпуск ее серии книг «Заговоры сибирской целительницы».

Закладка лежала на развороте с историей изнасилованной девушки, которая мучилась кошмарами и другими симптомами стрессового расстройства после пережитого надругательства. Степанова в этой главе давала советы по тому, как можно было бы стереть себе память, чтобы не терзаться воспоминаниями о былом горе.

Пробовал гипноз

Только сам Манишин искал утешения для себя, а не для изнасилованных им девушек. Все 11 его жертв мертвы. Но, как он заявлял в суде, они продолжали приходить к нему во снах.

Книга Степановой ему не помогла, как и 15 сеансов гипнотерапии, которые он пережил в 2000–2001 году.

«Обратился [к гипнотерапевтам], потому что у меня чувство страха преследования, беспокойство постоянное. В 2000 году было десять сеансов и в 2001-м пять сеансов. Читал книгу, как возможно избавиться от воспоминаний», — рассказывал Манишин на суде.

За всеми этими терзаниями политеховский маньяк не забыл о своих преступлениях, но прекратил убивать женщин. После серии убийств в 2000 году он работал ветеринаром в одном из хозяйств, затем был директором крестьянско-фермерского хозяйства. Позже восемь лет занимал должность заместителя главы Калманского района.

Виталий Манишин Фото: t.me/genprocrf*

Избежал пожизненного

После задержания политеховскому маньяку было предъявлено обвинение по пяти эпизодам. Но в итоге мужчина дал показания еще по шести убийствам.

Как пишет НТВ, была версия, что разоблаченный убийца абитуриенток хочет войти в историю, поэтому приписал себе еще шесть расправ. Но в итоге убийца привел следователей ко всем точкам, где были захоронены останки других девушек.

Сегодня, 1 октября, суд приговорил Манишина к 25 годам, а не к пожизненному сроку. Это связано с тем, что сроки давности истекли по всем 11 убийствам. Первые семь лет убийца будет сидеть в тюрьме, потом его этапируют в колонию строгого режима.

