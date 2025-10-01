Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 12:40

Суд вынес приговор «политеховскому маньяку», убившему 11 женщин

Маньяка Манишина из Алтайского края приговорили к 25 годам лишения свободы

Фото: t.me/proc_22

«Политеховского маньяка» Виталия Манишина приговорили к 25 годам лишения свободы по уголовному делу об изнасиловании и убийстве 11 женщин, его жертвами стали абитуриентки и студентки Алтайского технического госуниверситета, передает пресс-служба региональной прокуратуры. Приговор вынес Калманский районный суд Алтайского края.

Суд согласился с мнением стороны обвинения и по совокупности преступлений назначил Манишину наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

На суде было доказано, что фигурант предлагал своим жертвам оказать помощь в поступлении в учебное заведение и обучении в нем, а также в решении вопросов, связанных с трудоустройством. Маньяк знакомился с молодыми девушками в Барнауле. Он уговаривал их поехать с ним на автомобиле в Калманский район, где насиловал и убивал, а тела прятал в лесном массиве.

Ранее в Удмуртии освободился Рудольф Варламов, проведший 15 лет в заключении по обвинению в жестоком убийстве девятилетней девочки. За мужчиной установлен административный надзор до 2032 года. Преступление произошло в 1999 году в поселке Шаркан, где Варламов сначала изнасиловал, а затем убил школьницу.

маньяки
Алтайский край
убийства
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Поляки обрили украинца и нарисовали ему на лице нацистский символ
Экс-депутат Круглов задержан за фейки о российской армии
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.