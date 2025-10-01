Суд вынес приговор «политеховскому маньяку», убившему 11 женщин

«Политеховского маньяка» Виталия Манишина приговорили к 25 годам лишения свободы по уголовному делу об изнасиловании и убийстве 11 женщин, его жертвами стали абитуриентки и студентки Алтайского технического госуниверситета, передает пресс-служба региональной прокуратуры. Приговор вынес Калманский районный суд Алтайского края.

Суд согласился с мнением стороны обвинения и по совокупности преступлений назначил Манишину наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

На суде было доказано, что фигурант предлагал своим жертвам оказать помощь в поступлении в учебное заведение и обучении в нем, а также в решении вопросов, связанных с трудоустройством. Маньяк знакомился с молодыми девушками в Барнауле. Он уговаривал их поехать с ним на автомобиле в Калманский район, где насиловал и убивал, а тела прятал в лесном массиве.

Ранее в Удмуртии освободился Рудольф Варламов, проведший 15 лет в заключении по обвинению в жестоком убийстве девятилетней девочки. За мужчиной установлен административный надзор до 2032 года. Преступление произошло в 1999 году в поселке Шаркан, где Варламов сначала изнасиловал, а затем убил школьницу.