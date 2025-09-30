«Теща испускает бактерии»: колдун-отшельник может умереть в СИЗО

В Зеленограде в местном СИЗО случился инфаркт у мужчины, который называет себя императором России. Полгода назад он пытался застрелить бывшую тещу. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Явился к бывшей с автоматом

В конце марта в Клинском районе Подмосковья полицейские задержали бородатого колдуна-отшельника Леонида. Его подозревают в покушении на убийство тещи.

Вооружившись АК-47, мужчина проник в жилье своей бывшей супруги в Зеленограде, толкнул ее и направил дуло автомата на тещу.



Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Злоумышленник нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало. Находившийся в квартире отец женщины вытолкнул нападавшего на лестничную площадку и запер дверь.

Следователям Леонид, со слов его адвоката, объяснял, что его бывшая теща плохо влияет на мозги окружающих.

«С его слов, [он хотел убить тещу] за то, что она распространяет в Зеленограде мозговые бактерии, которые истребляют у человека мозговые вещества и люди умирают», — делился словами подзащитного адвокат Александр Ефимов.

Выкинул оружие в мусорку

Позже по камерам следователи выявили, что злоумышленник выкинул автомат в один из мусорных баков, сел в автомобиль с водителем и ретировался.

Полицейские изъяли автомат и четыре патрона. Эксперты установили, что он исправен и пригоден для использования, а патроны подходят к нему. В хижине нападавшего нашли еще одно ружье и патроны разного калибра.

За покушение на убийство и хранение оружия колдуну грозит до 19 лет лишения свободы.

Хижина в лесу

Представителям силовых структур мужчина представился как Россия Леонид Викторович. Он позиционирует себя в качестве колдуна и чародея. Порядка 40 лет назад он стал отшельником, поселившись в хижине в зеленоградском лесу.

Жил он на деньги от спиритических сеансов, но потом познакомился с 17-летней студенткой, которая родила ему троих детей.



Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

30 сентября SHOT сообщил, что Леонида экстренно госпитализировали с инфарктом. По данным канала, у него клиническая смерть.

Еще в конце мая «Инфопортал» сообщал, что на заседании суда по продлению ареста Леонид жаловался на самочувствие — говорил, что лечится от инсульта. Также он критиковал адвоката, предоставленного ему государством.

Мужчине была назначена психиатрическая экспертиза, но ее результаты пока не раскрываются.

Читайте также:

«Будто по-большому хочется»: родившая на унитазе девушка хочет вернуть дочь

Уволенный и оскорбленный: сотрудницу в отделении банка убили на работе

Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу

Сажал на колени и трогал: под Калининградом поймали педофила

Включал мультики и насиловал: мать помогала сожителю мучить свою дочь