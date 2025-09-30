Сажал на колени и трогал: под Калининградом поймали педофила

На минувшей неделе в городе Советске Калининградской области новости о появившемся педофиле заставили родителей тревожиться за сохранность своих детей. Очевидцы рассказывали, что мужчина трогал девочек и предлагал посидеть на коленях. С одной даже успел забежать в подъезд. NEWS.ru рассказывает, как в приграничном городе ловили педофила.

Страшилки в родительских чатах

С 25 сентября в городских сообществах и родительских чатах местные жители начали распространять сообщение о появившемся в городе педофиле.

«Этот человек вчера напал в подъезде на первоклассницу. Его разыскивает полиция. Пожалуйста, классные руководители, проведите беседы по безопасности, в том числе по половой неприкосновенности», — писали в одном из родительских чатов под фотороботом мужчины с короткой бородой и в шапке.

Зашел в подъезд вслед за ребенком

Telegram-канал «Инцидент Советск» публиковал сообщение от источника, знакомого с обстоятельствами нападения. Уточнялось, что злоумышленник не смог довести свой замысел до конца.

«У нас в городе произошел очень страшный инцидент с участием педофила. Слава богу, ребенок не пострадал физически, была только попытка. Мужчина зашел в подъезд вслед за ребенком, все произошло днем», — рассказал житель города.

В школьных чатах, по данным издания «Русский Запад», писали, что мужчина просил девочек посидеть у него на коленях и все-таки совершал развратные действия.

«Предлагал за деньги посидеть на коленях, трогал половые органы, зашел за ребенком следом в подъезд», — цитирует издание одно из сообщений.

Дети в комментариях признавались, что теперь им страшно возвращаться домой после школы. Полицейские тем временем ходили по квартирам и опрашивали местных жителей, показывая им фоторобот, составленный по словам пострадавшей девочки.

«Не увидим этого подонка долгие годы»

Однако уже в выходные глава администрации Советска Аркадий Данилов сообщил, что граждане могут спать спокойно — педофил пойман. Произошло это, по его словам, еще в пятницу.

«26 сентября сотрудниками полиции и Следственного комитета был задержан 30-летний гражданин, проживающий в городе Советске, который подозревается в педофилии в порядке 91-92 УПК РФ, сегодня-завтра, уверенно можно заявить, суд изберет меру пресечения в виде заключения под стражу, и мы не увидим этого подонка долгие годы», — написал Данилов.

Также городской руководитель поблагодарил сотрудников полиции и Следкома за проделанную работу.

«Преступник задержан. Город продолжает свою спокойную размеренную жизнь, зная, что есть люди, которые 24/7 оберегают наш покой», — заявил глава администрации.

