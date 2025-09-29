Поджег шубу: слесарь отправился на СВО после неудавшегося изнасилования

В городе Узловая Тульской области прошел суд над 55-летним рецидивистом. Раздосадованный отказом в половой близости, мужчина хотел сжечь 80-летнюю пенсионерку, но не смог этого сделать. NEWS.ru рассказывает о преступлении и наказании для нарушителя закона.

Спаслась через окно

В конце января текущего года 55-летний слесарь едва не изнасиловал и едва не убил путем поджога свою пожилую знакомую. Он поджег шубу хозяйки квартиры в надежде на то, что отказавшая ему в близости женщина скончается на месте.

«30 января 2025 года в квартире, расположенной по улице Первомайской в городе Узловая, мужчина на фоне конфликта с местной жительницей, вызванного отказом последней вступить с ним в половую связь, применил к женщине физическую силу, а затем с помощью зажигалки совершил поджог верхней одежды, находящейся у входной двери, тем самым лишив ее возможности беспрепятственно выйти из квартиры. После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия, а потерпевшая смогла вылезти через окно на улицу. В результате пожара потерпевшая лишилась жилья», — рассказали в региональном управлении СКР.

«Она же еще меня ударить хотела»

Издание Myslo пересказывало показания преступника, согласно которым тот только на следующее утро узнал, что его жертва уцелела в пожаре.

«У меня была жуткая обида на женщину из-за отказа в половом акте, плюс она же еще меня ударить хотела. Так что я крикнул ей, что она сгорит, и поджег шубу, которая висела на вешалке. Убедился, что пламя не погасло и перекинулось на стену, закрыл снаружи дверь и ушел на рабочее место. Только утром узнал от полиции, что пенсионерка каким-то чудом спаслась, а меня обвиняют в ряде преступлений», — рассказывал слесарь.

СВО вместо зоны

Против насильника завели дело по двум статьям — покушение на изнасилование и уничтожение и повреждение имущества. В итоге, по данным СКР, его приговорили к 12 годам колонии. Также он обязан будет выплатить своей жертве полмиллиона рублей.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму 500 000 рублей», — рассказали в Следственном комитете.

Однако Myslo и 71.ru утверждают, что насильник уже подписал контракт и вскоре отправится в зону проведения СВО.

