29 сентября 2025 в 11:34

«Бросай нож — тебе конец!»: юноша устроил резню в архангельском техникуме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Утром в Архангельске отчисленный студент техникума строительства и экономики пришел в учебное учреждение и порезал трех человек. Задержали злоумышленника трое студентов. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Воткнул три раза в спину

Первые сообщения об инциденте появились в Telegram-канале «Архангельск без цензуры». По данным источника, молодой человек явился в техникум в маске с нарисованной улыбкой. Как оказалась, свое лицо прятал 18-летний юноша, которого отчислили за неуспеваемость.

Утром 29 сентября он вошел в один из кабинетов, где педагог вела урок за трибуной. По данным свидетелей, молодой человек подбежал к женщине и трижды воткнул в спину нож, а после нанес удар по шее.

На выходе он успел пырнуть еще одну преподавательницу в грудь.

«Снимает маску и перчатки и бросает нож»

По данным Telegram-канала Baza, число пострадавших выросло до трех. Это учитель по русскому языку, социальный педагог и студент техникума.

Задерживали нападавшего трое студентов колледжа. На одного из них юноша замахнулся, но в итоге сдался и бросил нож.

«Мы с одногруппником услышали крики из коридора, обернулись, после чего выбегает он в маске и в перчатках без пальцев, с ножом в руках. Пытается выбежать из техникума, дверь закрыта на шпингалет, его пинают в этот момент два человека, которые за ним бежали, он отрывает шпингалет и убегает. После чего я и мой знакомый из группы выбегаем за ним, у ворот он попытался меня пырнуть, я успешно увернулся, и он побежал дальше. Уже подбегая к дороге, он опять останавливается, я ему говорю: „Бросай нож — тебе [конец]!“ Он снимает маску, перчатки, бросает нож, мы его заламываем и ведем в техникум», — рассказал один из студентов каналу «Архангельск без цензуры».

Пострадавшие от ножевых ранений педагоги доставлены в больницу.

Уважал американского убийцу

По данным Telegram-канала «112», нападавшего зовут Артемий Крюков. На его единственной картинке в аккаунте соцсети был мужчина в капюшоне с зажатым в руках огнестрельным оружием. В Сети на изображении опознали Луиджи Манджоне — молодого человека, который в 2024 году в США убил гендиректора страховой компании.

Рядом с рисунком написан лозунг террористического движения. Картинку молодой человек опубликовал за два часа до нападения.

О Крюкове известно, что он плохо учился, серьезно увлекался авиамоделированием и занимал призовые места на профильных конкурсах.

