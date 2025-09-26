Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 17:45

Защитил жену и стал уголовником: мигрант четыре раза ударил приморца ножом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Приморье мигрант-таксист, который пытался изнасиловать женщину и напал с ножом на ее мужа, потребовал от них компенсацию. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого дела.

Добирались из пригорода

Жительница Владивостока рассказала Telegram-каналу DPS VL, что в полиции им предложили заплатить иностранцу, который их чуть не убил, дабы он отозвал свои претензии.

По словам женщины, она с мужем 1 сентября возвращалась домой из пригорода. Им нужно было добраться до станции «Спутник», но время было позднее, общественный транспорт уже не работал, а вызвать такси было сложно. Однако им на пути все же встретился таксист, который согласился довезти семейную пару до города.

«Проснулась от того, что на мне лежит водитель»

Как рассказывает владивостокчанка, они решили пригласить иностранца к себе в гости, чтобы отблагодарить за услугу. Но дальше дело приняло криминальный оборот.

«Мы пригласили его к себе, чтобы отблагодарить и накормить за то, что согласился подвезти в поздний час. За столом выпивали. Все шло хорошо, пока я не пошла спать. Проснулась от того, что на мне лежит водитель такси и пытается меня изнасиловать», — рассказывает женщина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пистолет против ножа

Женщина начала кричать, и на ее крики пришел супруг, который тоже уже отходил ко сну. Он вступился за жену, но тут же злоумышленник схватился за нож.

«Таксист нанес моему мужу несколько ударов по голове, в шею, в район сердца и печени. Кровь брызгала по коридору, муж падал на пол и как мог пытался защищаться. А тот кричал, что убьет его», — говорит пострадавшая.

Мужчина добрался до кабинета, где нашел травматический пистолет. Предупредительный выстрел не успокоил таксиста, и тот продолжил надвигаться на мужчину.

«Таксист кричал, что не боится, что все равно убьет моего мужа. Когда до него оставалось метр-два, муж выстрелил 2–3 раза. Только это остановило нападавшего», — делится пострадавшая.

После этого иностранец выбежал на улицу и начал просить о помощи.

«Таксист признан потерпевшим»

У приморца в итоге были диагностированы четыре глубокие раны. Но полиция начала разбирательства в отношении россиянина.

«Теперь таксист признан потерпевшим, а мой муж стал подозреваемым. Все из-за того, что две резиновые пули попали в нападавшего, одна из них в голову. Нам сказали, что у него ушиб мозга», — возмущается женщина.

Как в полиции расцениваются травмы, полученные приморцем, женщина не уточнила.

Читайте также:

Вырыл себе яму: депутат ужесточил статью об изнасиловании и подпал под нее

Затратная борьба с педофилом: жертве растлителя не оплатят услуги психолога

«Прелюбодей в храме»: обвиняемый в изнасиловании священник вышел из СИЗО

Трупы в Сланцах: самогон-убийца косит людей в Ленобласти

побои
поножовщина
Приморский край
Приморье
происшествия
криминал
уголовные дела
мигранты
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
Сгоревшая в проданной квартире петербурженка оказалась жертвой мошенников
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом – готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 28 сентября: ждать ли холод и заморозки
Нашествие опасных божьих коровок зафиксировали в российских регионах
Что известно о последних днях жизни и смерти актрисы Людмилы Гавриловой
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.