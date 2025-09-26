Защитил жену и стал уголовником: мигрант четыре раза ударил приморца ножом

В Приморье мигрант-таксист, который пытался изнасиловать женщину и напал с ножом на ее мужа, потребовал от них компенсацию. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого дела.

Добирались из пригорода

Жительница Владивостока рассказала Telegram-каналу DPS VL, что в полиции им предложили заплатить иностранцу, который их чуть не убил, дабы он отозвал свои претензии.

По словам женщины, она с мужем 1 сентября возвращалась домой из пригорода. Им нужно было добраться до станции «Спутник», но время было позднее, общественный транспорт уже не работал, а вызвать такси было сложно. Однако им на пути все же встретился таксист, который согласился довезти семейную пару до города.

«Проснулась от того, что на мне лежит водитель»

Как рассказывает владивостокчанка, они решили пригласить иностранца к себе в гости, чтобы отблагодарить за услугу. Но дальше дело приняло криминальный оборот.

«Мы пригласили его к себе, чтобы отблагодарить и накормить за то, что согласился подвезти в поздний час. За столом выпивали. Все шло хорошо, пока я не пошла спать. Проснулась от того, что на мне лежит водитель такси и пытается меня изнасиловать», — рассказывает женщина.

Пистолет против ножа

Женщина начала кричать, и на ее крики пришел супруг, который тоже уже отходил ко сну. Он вступился за жену, но тут же злоумышленник схватился за нож.

«Таксист нанес моему мужу несколько ударов по голове, в шею, в район сердца и печени. Кровь брызгала по коридору, муж падал на пол и как мог пытался защищаться. А тот кричал, что убьет его», — говорит пострадавшая.

Мужчина добрался до кабинета, где нашел травматический пистолет. Предупредительный выстрел не успокоил таксиста, и тот продолжил надвигаться на мужчину.

«Таксист кричал, что не боится, что все равно убьет моего мужа. Когда до него оставалось метр-два, муж выстрелил 2–3 раза. Только это остановило нападавшего», — делится пострадавшая.

После этого иностранец выбежал на улицу и начал просить о помощи.

«Таксист признан потерпевшим»

У приморца в итоге были диагностированы четыре глубокие раны. Но полиция начала разбирательства в отношении россиянина.

«Теперь таксист признан потерпевшим, а мой муж стал подозреваемым. Все из-за того, что две резиновые пули попали в нападавшего, одна из них в голову. Нам сказали, что у него ушиб мозга», — возмущается женщина.

Как в полиции расцениваются травмы, полученные приморцем, женщина не уточнила.

