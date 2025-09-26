Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Трупы в Сланцах: самогон-убийца косит людей в Ленобласти

Фото: t.me/prok_lenobl*

В Ленинградской области в городе Сланцы и прилегающих к нему деревнях фиксируются массовые отравления алкогольным фальсификатом — к текущему моменту погибли 13 человек, еще двое находятся в реанимации. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

13 трупов

Как сообщает Telegram-канал «ИНФАЧ», фальшивку поставляла 60-летняя воспитательница детсада Ольга, разливала в бутылки и продавала вместе с 78-летним знакомым.

Первой жертвой стал 54-летний Юрий Бойцов, умерший спустя несколько часов после госпитализации. За ним — 69-летний Борис, скончавшийся дома.

На следующий день от ядовитого алкоголя умерли еще пятеро, в числе пострадавших оказалась и жена продавца.

Вероятно, число пострадавших будет расти. Сейчас личности покупателей смертельного напитка устанавливают следственные органы, пишет Telegram-канал Baza.

По неосторожности

В прокуратуре региона подтвердили, что уголовное разбирательство ведется по статье о причинении смерти по неосторожности. Также там подтвердили, что задержаны сбытчики контрафактного алкоголя.

«В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, а также соблюдению прав и законных интересов граждан. <...> Прокуратурой признано законным и обоснованным уголовное дело, возбуждённое по ч. 3 ст. 109 УК РФ. При надзорном сопровождении прокуратуры лица, реализовавшие алкоголь, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Не первый случай

Суррогатный алкоголь не первый раз травит жителей региона, отмечает Baza. Несколько лет назад у одной из жительниц отказали ноги после употребления напитка, купленного у задержанного.

Брат погибшего, 42-летнего Николая Корнева, конфликтовал с задержанным Николаем Бойцовым еще семь лет назад из-за некачественного алкоголя. Тогда родственница Раиса купила у Бойцова самогон, после употребления которого у нее отказали ноги. Женщину удалось спасти, но торговец самогоном отрицал обвинения.

В Сланцах многие люди гонят самогон сами или покупают у знакомых, чтобы сэкономить. По предварительным данным, в 2025 году Бойцов плохо чистил самогонный аппарат и из-за этого там скопился метанол и попал в бутылки.

Telegram-канал «112» пишет, что пять лет назад Николая Бойцова уже привлекали на незаконную продажу алкоголя. Тогда ему выписали штраф 2 тыс. рублей, но не изъяли ничего, что было связано с правонарушением. Все оборудование у мужчины лежало в грязной кладовке, и при использовании никакая дезинфекция не проводилась.

19 смертей с начала месяца

Тем временем комитет здравоохранения правительства Ленобласти сообщает, что с начала сентября в Сланцевском районе было зафиксировано 19 смертей от отравления алкоголем.

«В течение сентября в Сланцевском районе зафиксировано 19 смертей после употребления алкоголя. Из них подтверждено лабораторно 8 случаев, где причиной смерти явился метанол. По предварительным данным, причиной стали несанкционированное частное производство и торговля алкоголем с рук. Материалы медицинских исследований переданы в правоохранительные органы», — рассказали в комздраве.

