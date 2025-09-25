Бизнес на педофилах: банда вымогателей продержалась всего три месяца

В Иркутске на протяжении четверти года действовала ОПГ охотников на педофилов. Но целью этой группы было не возмездие для растлителей, а их деньги. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой криминальной истории.

А была ли девочка?

Иркутский областной суд вынес приговор троим участникам банды охотников на педофилов. Фигуранты дела получили реальные сроки до девяти лет колонии.

Мужчины создавали в Сети аккаунты от лица школьниц и вступали в переписку с мужчинами. С предполагаемыми собеседниками они вели интимные разговоры, а затем приглашали на свидание.

На месте встречи злоумышленники настигали свою «добычу» и приступали к вымогательствам. Все это продолжалось в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года.

«Подсудимые от имени несовершеннолетних вступали с потерпевшими в переписку, назначали встречи в различных местах на территории города Иркутска, приглашали на свидание. Когда мужчины приезжали на встречу, на них совершали нападения с применением физической силы, угроз и других методов психологического воздействия в целях хищения имеющихся при себе денежных средств и иного ценного имущества», — рассказали в пресс-службе суда.

Снимали на видео

Все свои действия злоумышленники снимали на видео. Перед камерой их жертвы признавались в желании вступить в половой контакт с подростками.

«Все это фиксировалось на видео, в ходе съемки от потерпевших добивались признания в намерении вступить в половое сношение с несовершеннолетней, угрожая дальнейшим обнародованием полученных видеозаписей и их предоставлением в распоряжение правоохранительных органов», — поделились в суде.

До девяти лет колонии

В итоге пятеро потерпевших решили обратиться в полицию. Вероятно, разбирательства против них не велись за отсутствием состава преступления. А вот обидчиков в итоге задержали.

«В зависимости от роли и степени участия приговором Иркутского областного суда трое подсудимых признаны виновными, им назначены наказания в виде лишения свободы от трех лет и шести месяцев до девяти лет в колониях общего и строгого режима. Один осужденный взят под стражу в зале суда», — сообщили в пресс-службе суда.

Ловцов на педофилов отправили на СВО

При этом в деле было восемь фигурантов. В ходе следствия пятеро подозреваемых подписали контракт с Министерством обороны и отправились в зону СВО.

«К моменту вынесения приговора пятеро подсудимых заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Производство по делу в отношении них приостановлено», — подтвердили в суде.

