«Ей нравится, она улыбается»: украинка рассказала о жизни с педофилом

Украинка Соня рассказала в подкасте проекта «Несломленные», как с пяти лет жила с отчимом-педофилом в одной квартире. В 18 лет девушка решила раскрыть правду о пережитых домогательствах своей матери, но реакция женщины была шокирующей. NEWS.ru рассказывает историю Сони.

Хороший отчим

Сейчас Соне 30 лет и она живет в Торонто — город в Канаде. Родилась она в небольшом городе в одной из областей Украины. Мама и папа развелись, когда девочке было примерно 3-4 года. А примерно через год в семье появился отчим.

«Когда мама познакомилась с отчимом, мне было около пяти лет, и я помню, что он мне нравился. Он казался внимательным, добрым и адекватным мужчиной, который проявлял интерес ко мне, хотя я не была его родным ребенком. Мы активно проводили время на озере, жарили шашлыки, играли в волейбол, и он участвовал во всех этих занятиях. В тот период он казался мне хорошим человеком», — рассказывает Соня.

После четырех лет совместной жизни мама Сони забеременела. Родился мальчик, и отношение женщины к своей дочери резко изменилось. Соня вспоминает, что мать часто припоминала ей схожесть с родным отцом. При этом мама запрещала общаться с родным папой и его родственниками.

«У актрисы классная прическа»

Первый странный эпизод произошел в семье, когда Соне было восемь лет. Девушка вспоминает в интервью, как осталась с отчимом наедине в квартире. Девочка спала при включенном телевизоре в зале, пока не пришел отчим и не включил на экране эротический фильм.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Он, видимо, увидел, что я не сплю. И говорит: „Посмотри, актрису показывают, у нее такая классная прическа, я думаю, нашей маме подошла бы такая“. Мне, наверное, показалось, я подумала. Поворачиваю голову, и передо мной кадр, как там какая-то блондинка ублажает мужчину. Я обратно отвернулась и уже не помню, что он там говорил, но я точно уже никак не отзывалась», — вспоминает Соня.

«Хочешь потрогать?»

Отчим часто засыпал на диване рядом с ней, хотя у него и матери Сони была отдельная спальня. Позже Соня неоднократно замечала, что отчим трогал ее за половые органы, пока она спала. После одного такого эпизода мужчина решил поинтересоваться у девочки, почувствовала ли она что-то. И при этом попытался оправдаться.

«Представляешь, мне такой сон приснился, что вот мы с мамой твоей лежим, я ее гладить начинаю, ей нравится, она улыбается», — говорил мужчина.

Последний эпизод произошел, когда Соне было 17 лет. Вместе с отчимом ранней зимой они пошли покупать подарок брату. По дороге мужчина сказал, что хочет отойти к дереву по малой нужде.

«Потом он зовет меня, говорит, можешь мне куртку подержать? Ну странно, ладно, подержу. Я подхожу, держу, сама отвернулась, естественно. А он потом смотрит на меня и говорит: „Хочешь потрогать?“ Я просто в шоке. И у меня просто челюсть отвисла. Я не знаю, что сказать, и как бы тем самым даю шанс ему как-то закрыть эту тему», — вспоминает Соня.

«Я была такая не одна»

В итоге отчим лишь попросил не рассказывать о произошедшем матери. Но спустя год девочка решилась и рассказала маме все, что происходило. Но мать отреагировала на это вполне однозначно — обвинила дочь в фантазерстве.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

При этом девушка добавляет, что она была не единственной жертвой растлителя.

«Я была такая не одна. Я не буду говорить подробностей, потому что это не моя история. У него, наверное, есть какие-то такие наклонности. Но он адвокат, поэтому, я думаю, он всегда себя сдерживал, потому что знал, чем это может закончиться», — предполагает Соня.

В 18 лет Соня ушла из дома и перестала общаться с мамой. С тех пор она получила музыкальное образование и начала работать певицей. Ездила на гастроли в Китай, а после начала СВО получила статус беженца в Канаде.

