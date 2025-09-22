«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 17:30

Двое монстров: родственники годами насиловали младших сестру и брата

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Казахстане суд вынес приговор в отношении двух молодых людей, которые насиловали младших родственников. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Два брата

Разбирательство шло в Павлодарской области с участием регионального уполномоченного по правам ребенка Сауле Шакеневой. В ноябре 2024 года она подтвердила факт задержания двоих подозреваемых 2001 и 2002 годов рождения. Также она уточнила, что пострадавшим на момент возбуждения дела было 15 и 16 лет. Они были братом и сестрой соответственно.

«Двое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Всемерная помощь пострадавшим оказывается в полном объеме», — говорила Шакенева.

Известно, что изнасилование подростков случилось в поселке Майкаин.

Дело прошлых лет

Уже позже журналистам рассказали, что разбирательство касалось событий прошлых лет. Было установлено, что в 2018 году жертвой изнасилования одним из осужденных стала сначала сестра. На тот момент девочке было 10 лет, а преступник не достиг совершеннолетия. Случай издевательства над ребенком не был единственным, в дальнейшем пострадал и ее старший брат, пишет Zakon.kz.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда девочке исполнилось 15 лет, ее изнасиловал еще один родственник с подачи брата.

Издание ORDA уточняет, что во время разбирательств с обоими пострадавшими работали психологи. Власти также помогли семейству переехать из поселка, где по отношению к ним сложилась враждебная атмосфера.

Почти 40 лет на двоих в колонии

Оба фигуранта признаны виновными по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан, включая мужеложство (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), изнасилование, насильственные действия сексуального характера. По приговору они отправятся в колонию на 22 года и 15 лет соответственно. Судебный акт пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

«Рассмотрев и изучив все материалы дела, суд пришел к выводу, что вина подсудимых полностью доказана. Доказательства вины не вызывают сомнений, о чем также свидетельствуют результаты экспертиз. Мера наказания за преступление соответствует требованиям закона», — заявил судья СМУС Кудабай Султанов.

