Один мигрант — три жертвы: в Гааге громят улицы из-за серии преступлений

В Нидерландах с конца лета продолжаются массовые акции протеста против миграционной политики государства. Триггером стало убийство 17-летней девушки Лизы, чей труп нашли в канаве у дороги, а главным подозреваемым оказался 22-летний проситель убежища, которого также обвиняют в изнасиловании другой женщины. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Громят полицию и офис партии

Более тысячи демонстрантов, требующих ужесточения правил предоставления убежища, в минувшие выходные перекрыли автомагистраль A12 в Гааге и вступили в конфронтацию с правоохранительными органами.

Радикально настроенные участники акции подожгли полицейский автомобиль и начали забрасывать стражей порядка камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы. Были задержаны десятки человек.

Как передавало РИА Новости, радикально настроенные участники акций выбили стекла в окнах на первом этаже штаб-квартиры леволиберальной партии «Демократы 66» и подожгли мусорный бак у входа. Группа агрессивно настроенных людей, собравшаяся у офиса партии, выкрикивала призывы к закрытию центров для беженцев в Нидерландах.

Три преступления одного мигранта

Массовым протестам предшествовали новости об убийстве 17-летней Лизы из Гааги. В конце августа девушка позвонила в полицию, когда ночью возвращалась домой на электровелосипеде, и пожаловалась, что ее преследует некий мужчина. Вскоре тело Лизы нашли в придорожной канаве с множеством ножевых ранений, в том числе на шее, передает De Telegraaf.

21 августа группа спецназа арестовала 22-летнего мужчину, ищущего убежище, в миграционном центре в Амстердаме.

По словам полиции, он является главным подозреваемым в убийстве Лизы, но ему также предъявлены обвинения в изнасиловании и избиении другой женщины, произошедших 15 августа в Амстердаме. По данным полиции, пятью днями ранее он, предположительно, напал на третью женщину, причем эта жертва дала показания после того, как увидела сообщения об убийстве Лизы.

Другая женщина утверждает, что в тот же день, когда была убита Лиза, ее преследовал мужчина, похожий на подозреваемого.

«Я возвращалась домой с работы и, повернув за угол, увидела мужчину, который побежал за мной. Я думала, он собирается меня покалечить, отобрать электровелосипед или телефон. К счастью, он меня не догнал», — рассказала пострадавшая.

По данным полиции, пока нет никаких признаков того, что Лиза подверглась сексуальному насилию перед убийством.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Улицы подсветили оранжевым

Преступление потрясло Амстердам, где возможность безопасно ездить на велосипеде в любое время суток часто воспринимается как должное.

Через неделю после убийства достопримечательности и ночные клубы города были освещены оранжевым светом, чтобы привлечь внимание общественности и почтить память жертвы, которую голландские власти назвали только по имени. Остальные данные о ней не раскрываются.

«Это самый большой страх каждой женщины и каждого родителя. Безопасность женщин и девочек не является самоочевидной, и это позор для нашего общества», — заявила мэр Амстердама Фемке Хальсема на пресс-конференции с представителями полиции.

Читайте также:

Утопил как котенка: отец убил дочку с ДЦП, не желая платить алименты?

Дом мертвых младенцев: женщина четыре раза родила и убила своих детей

Булыжник для растлителя: школьник отбил ребенка у педофила-рецидивиста

«У тебя грудь начала расти?»: проститутка родила от педофила четверых детей