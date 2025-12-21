Новый год-2026
21 декабря 2025 в 05:52

Семья генерала Младича потребовала его срочного лечения вне тюрьмы

РИАН: здоровье генерала Младича в тюрьме ухудшилось до критической точки

Ратко Младич (архивное фото) Ратко Младич (архивное фото) Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Состояние осужденного пожизненно бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича стремительно ухудшается, рассказал РИА Новости его сын Дарко. По его мнению, отец нуждается в срочном лечении за пределами тюрьмы в Гааге, иначе жизнь генерала под угрозой.

Дарко Младич поделился, что его отец уже более полутора лет прикован к постели, его здоровье приближается к критической точке. К прежним болезням добавились осложнения из-за длительного лежания. После падения в августе 2024 года, повлекшего сотрясение мозга, Младич не встает самостоятельно, а его способность говорить серьезно ограничена.

Сейчас он настолько слаб, что велик риск услышать наихудшие вести <…>. Надеемся, что его все-таки выпустят для лечения, в противном случае, не знаем, сколько времени у него осталось, — подчеркнул Младич-младший.

Россия на уровне ООН призвала пересмотреть решение по Младичу и передать его Сербии или освободить по гуманитарным соображениям. Генерал, осужденный за военные преступления, отбывает пожизненный срок.

Ранее апелляционная комиссия трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор 79-летнему генералу, который командовал армией Республики Сербской в ходе военного конфликта в Боснии с 1992 по 1995 год. При этом бывший военный не был признан виновным в геноциде против боснийских мусульман и боснийских хорватов в некоторых муниципалитетах Боснии и Герцеговины.

