Семья генерала Младича потребовала его срочного лечения вне тюрьмы

Состояние осужденного пожизненно бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича стремительно ухудшается, рассказал РИА Новости его сын Дарко. По его мнению, отец нуждается в срочном лечении за пределами тюрьмы в Гааге, иначе жизнь генерала под угрозой.

Дарко Младич поделился, что его отец уже более полутора лет прикован к постели, его здоровье приближается к критической точке. К прежним болезням добавились осложнения из-за длительного лежания. После падения в августе 2024 года, повлекшего сотрясение мозга, Младич не встает самостоятельно, а его способность говорить серьезно ограничена.

Сейчас он настолько слаб, что велик риск услышать наихудшие вести <…>. Надеемся, что его все-таки выпустят для лечения, в противном случае, не знаем, сколько времени у него осталось, — подчеркнул Младич-младший.

Россия на уровне ООН призвала пересмотреть решение по Младичу и передать его Сербии или освободить по гуманитарным соображениям. Генерал, осужденный за военные преступления, отбывает пожизненный срок.

Ранее апелляционная комиссия трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор 79-летнему генералу, который командовал армией Республики Сербской в ходе военного конфликта в Боснии с 1992 по 1995 год. При этом бывший военный не был признан виновным в геноциде против боснийских мусульман и боснийских хорватов в некоторых муниципалитетах Боснии и Герцеговины.