02 октября 2025 в 18:09

Нидерланды намереваются возглавить сферу разработки БПЛА в Евросоюзе

Дик Схоф Дик Схоф Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Нидерланды намерены занять лидирующую позицию в разработке беспилотных летательных аппаратов и систем защиты от них в Европейском союзе, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Дик Схоф в интервью газете De Telegraaf. По его словам, именно Гаага возьмет на себя координирующую роль в этом стратегически важном направлении.

Нидерланды наряду с Латвией и Хорватией намерены играть лидирующую роль в разработке беспилотников и противодроновых систем в ЕС, — отметил он.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о ведении гибридной войны в Европе перед саммитом Европейского политического сообщества. Она призвала ускорить создание системы противодействия угрозам, включая «стену дронов», подчеркнув, что к 2030 году европейские страны должны быть способны защитить себя.

Представитель МИД РФ Мария Захарова тем временем отметила, что дискуссия вокруг так называемых российских дронов создается Евросоюзом исключительно для оправдания военных расходов и подготовки к прямому столкновению с Россией. По ее словам, ЕС сегодня стал главным спонсором поставок вооружений Украине.

Нидерланды
БПЛА
Евросоюз
Гаага
