Члены парламента Нидерландов являются идиотами, такое мнение в Telegram-канале высказал украинский блогер Анатолий Шарий, комментируя аплодисменты президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, эти люди «не привыкли задумываться».

Идиоты из парламента Нидерландов стоят, хлопают. Не привыкшие задумываться идиоты, — говорится в сообщении.

Шарий добавил, что Зеленский обокрал Украину в то время, пока половина страны живет без электричества. По его словам, киевские власти воровали деньги на укреплениях, на дронах и на бронежилетах. Блогер также обратил внимание, что как минимум четыре близких друга Зеленского находятся под следствием.

Ранее Шарий заявил, что бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак украл у Организации Объединенных Наций $50 млн (около 4 млрд рублей). В этом, по словам Шария, Ермаку помогли сотрудник организации Виталий Ваншельбойм и бизнесмен Тимур Миндич. При этом Ермак использовал счета компаний, аффилированных с бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном.