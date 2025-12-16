Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 15:59

«Идиоты»: Шарий возмутился из-за аплодисментов Зеленскому в Нидерландах

Шарий раскритиковал членов парламента Нидерландов из-за аплодисментов Зеленскому

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Члены парламента Нидерландов являются идиотами, такое мнение в Telegram-канале высказал украинский блогер Анатолий Шарий, комментируя аплодисменты президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, эти люди «не привыкли задумываться».

Идиоты из парламента Нидерландов стоят, хлопают. Не привыкшие задумываться идиоты, — говорится в сообщении.

Шарий добавил, что Зеленский обокрал Украину в то время, пока половина страны живет без электричества. По его словам, киевские власти воровали деньги на укреплениях, на дронах и на бронежилетах. Блогер также обратил внимание, что как минимум четыре близких друга Зеленского находятся под следствием.

Ранее Шарий заявил, что бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак украл у Организации Объединенных Наций $50 млн (около 4 млрд рублей). В этом, по словам Шария, Ермаку помогли сотрудник организации Виталий Ваншельбойм и бизнесмен Тимур Миндич. При этом Ермак использовал счета компаний, аффилированных с бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Украина
Киев
Владимир Зеленский
коррупция
Нидерланды
Анатолий Шарий
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один телефонный звонок мог сорвать сделку с квартирой Долиной
В офисе охранявшей школу в Одинцове фирмы проходят обыски
Москалькова раскрыла, почему пятеро человек не смогли вернуться на Украину
Стало известно, обжалует ли защита приговоров Аглае Тарасовой
Более 10 россиян вернулись с Украины, чтобы воссоединиться с семьями
Конфликт с соседкой, наркотики, поддержка СВО, кража: как живет Бочкарева
Нутрициолог назвала блюда, которые не стоит совмещать за новогодним столом
«Продай почку, отдай кредит»: в России предложили запретить микрозаймы
Директор Долиной объяснил, почему она не явилась в Верховный суд
Москвичам пообещали новый этап потепления
Военкор рассказал о позиции России по территориальным уступкам
Очередную группу иностранных наемников похоронили под Купянском: детали
Как цифровизация меняет закупку топлива для малого и среднего бизнеса
Адвокат Долиной раскрыла результаты экспертиз
Психолог рассказала, как не грустить из-за идеальной картинки в соцсетях
Лурье заявила, что не будет комментировать дело Долиной из-за внимания
Прокурор оценил отказ Лурье в денежной компенсации
От цифровой модели к реальному дому: как ТИМ повышает качество жилья
Появились новые данные о состоянии больного раком Алдонина
Эксперт рассказал, почему государство повышает утильсбор на авто
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.