02 октября 2025 в 14:55

В МИД объяснили шумиху вокруг дронов в Евросоюзе

Захарова: ЕС раздувает тему российских дронов ради оправдания конфронтации

Дискуссия вокруг так называемых российских дронов создается Евросоюзом исключительно для оправдания военных расходов и подготовки к прямому столкновению с Россией, заявила журналистам представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что ЕС сегодня стал главным спонсором поставок вооружений Украине, сообщает корреспондент NEWS.ru.

На сегодня Европейский союз стал главным спонсором военных поставок киевскому режиму. И шумиха вокруг так называемых российских дронов служит исключительно для оправдания в глазах общественности этих самых еэсовских стран их приготовлений к прямому столкновению с нашей страной, их разбазаривания налогов и граждан на цели так называемой поддержки Украины и вообще оправданием всего того, что они начудили за последние годы, — сказала дипломат.

Захарова также заявила о преступном характере намерений Европейского союза использовать российские активы для помощи Украине. Дипломат предупредила о гарантированных последствиях для инициаторов таких мер. Представитель МИД добавила, что «никакое псевдоправовое крючкотворство юристов из европейских столиц» не скроет и не отменит преступной сути таких намерений. По ее словам, инициаторы экспроприационных мер осознают неизбежность ответных последствий со стороны России.

