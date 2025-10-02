Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 14:39

Захарова назвала планы ЕС по активам России банальным воровством

Захарова: намерение ЕС использовать активы России для Украины преступно

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о преступном характере намерений Европейского союза использовать российские активы для помощи Украине. На брифинге дипломат предупредила о гарантированных последствиях для инициаторов таких мер, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Действия, подразумевающие изменения в правовом статусе росактивов, будут означать уже не заморозку или блокировку, а самовольное распоряжение чужой собственностью, то есть просто банальное воровство, — подчеркнула она.

Представитель МИД добавила, что «никакое псевдоправовое крючкотворство юристов из европейских столиц» не скроет и не отменит преступной сути таких намерений. По ее словам, инициаторы экспроприационных мер осознают неизбежность ответных последствий со стороны России.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что «коалиция желающих» по поддержке Украины должна превратиться в «коалицию платящих». Политик отметил, что при достаточном финансировании от всех стран-участниц необходимость в изъятии российских активов для помощи Украине отпадет.

Мария Захарова
Евросоюз
Украина
российские активы
