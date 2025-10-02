Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 13:08

Премьер Бельгии потребовал от стран ЕС самим платить за Украину

Премьер Бельгии де Вевер: странам ЕС следует самим оплатить помощь Украине

Барт де Вевер Барт де Вевер Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

«Коалиция желающих» по поддержке Украины должна превратиться в «коалицию платящих», заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на саммите Европейского политического сообщества. По его словам, при достаточном финансировании от всех стран-участниц необходимость в изъятии российских активов для помощи Украине отпадет, передает ТАСС.

Коалиция желающих должна превратиться в коалицию платящих, — подчеркнул бельгийский премьер.

Де Вевер подтвердил позицию Бельгии против экспроприации российских активов, поскольку королевство не получило от стран ЕС гарантий по разделению финансовых рисков. Речь идет о примерно €200 млрд суверенных активов РФ, замороженных на площадке Euroclear в бельгийской юрисдикции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также негативно отнесся к инициативе немецкого канцлера Фридриха Мерца выдать Украине беспроцентный кредит на €140 млрд (13,58 трлн рублей) за счет замороженных российских активов. Кроме того, политик напомнил о необходимости соблюдать международное право.

До этого посольство России в Лондоне предупреждало, что Москва оставляет за собой возможность принятия ответных мер, если европейские страны реализуют инициативы по изъятию ее активов. Дипломаты назвали эти планы нелегитимными и нарушающими международные законы.

