Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 10:43

«Диссонанса нет»: Рябков о мнении России и США по украинскому кризису

Рябков: у России и США есть схожие установки по украинскому кризису

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Москва и Вашингтон имеют схожие установки по вопросу, касающемуся формирования каркаса в рамках урегулирования украинского кризиса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков «Интерфаксу». Он ответил на вопрос, действительно ли США и Россия действуют в унисон в этом вопросе.

Насчет унисона я бы поостерегся, но и диссонанса нет прямого. Что касается «на пороге» или «на грани», разумеется, все относительно. <…> Но если сопоставить, где мы находились до прихода администрации [президента США Дональда] Трампа в Белый дом, с нынешним моментом, то это большое движение вперед, — подчеркнул Рябков.

Ранее Рябков заявил, что Россия и США провели новый раунд переговоров по так называемым взаимным раздражителям. По его словам, консультации прошли на рабочем уровне.

Также дипломат сообщал, что Вашингтон до сих пор не дал предметного ответа на российское предложение о сохранении ключевых ограничений на стратегические вооружения. Москва предлагает сохранить количественные ограничения на наступательные вооружения даже после окончательного прекращения действия ДСНВ в феврале 2026 года.

Сергей Рябков
США
Украина
Россия
