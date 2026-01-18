Шеф-рецепт: картофельное пюре с хрустящим осьминогом из аэрогриля

Семья и жизнь

Возьмите 400 г отварного осьминога, нарежьте крупно. Чашу аэрогриля застелите пергаментом, выложите кусочки, сбрызните смесью оливкового масла, лимонного сока и паприки. Готовьте 12 минут при 200 °C, чтобы края стали хрустящими.

Параллельно мякоть двух запеченных картофелин разомните с ложкой сметаны, взбейте венчиком до воздушности. Выложите массу в силиконовую форму, оставив углубление в центре. Готовьте в аэрогриле 15 минут при 180 °C — поверхность затянется нежной корочкой.

В углубление картофельного облака выложите горячего осьминога. Секрет — пряное масло: растопите 30 г сливочного масла в ковше аэрогриля 2 минуты, добавьте щепотку сушеного чеснока и розмарина. Полейте блюдо перед подачей.

