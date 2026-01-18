«Довольно смешно»: политолог о конфликте США и Евросоюза из-за Гренландии Политолог Блохин: Евросоюз не будет воевать с США из-за Гренландии

Евросоюз вряд ли будет воевать с США из-за Гренландии, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Он отметил, что в ближайшей перспективе главным методом президента США Дональда Трампа в борьбе с европейскими лидерами за Гренландию будут торговые войны.

Введение пошлин ― уже результат противоречий, потому что была Стратегия национальной безопасности [США]. Американская версия откровенно утверждает, что американцы будут перевоспитывать и дисциплинировать Европу, навязывая ей свою повестку, а не наоборот. Плюс понятно, что Трампу не понравилась реакция Европы на действия по Гренландии. Поэтому очевидно, что сейчас экономический рычаг и торговые войны будут главным ключевым элементом в политике Трампа. Но все-таки я не думаю, что даже если произойдет эскалация, европейцы в реальности будут воевать с США из-за Гренландии — это звучит довольно смешно, ― объяснил Блохин.

Политолог добавил, что действия Трампа зависят от его конечной цели ― присоединение Гренландии или размещение военной инфраструктуры на острове. Он подчеркнул, что американский лидер в любом случае продолжит оказывать давление на европейских политиков.

Ранее Трамп заявил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. В их числе — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Финляндия и Нидерланды.