Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, в соцсети X усомнился в суверенитете Европы. По его словам, Евросоюз во многих сферах полностью зависит от американцев, ведь им даже приходится покупать у них оружие, чтобы защитить Гренландию.

ЕС передал все свое оружие Украине. В результате теперь ЕС приходится покупать оружие у США, чтобы защитить Гренландию от США. ЕС покупает энергию у США после того, как они взорвали «Северный поток». ЕС также платит США пошлины. Кто руководит ЕС? — задался он вопросом.

Ранее зампред Совета Федерации Константин Косачев заявил, что у европейских чиновников и политиков развилась тяжелая депрессия. Так сенатор отреагировал на недавние слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что разногласия вокруг Гренландии уводят внимание Европы и США от поддержки Украины.

До этого глава Минобороны Бельгии Тео Франкен выразил мнение, что Европейский союз обречен на проигрыш в противостоянии с США в Гренландии, если Вашингтон решит аннексировать остров. Глава ведомства обратил внимание, что при крахе плана А Евросоюз перейдет к плану Б. Однако он не стал раскрывать детали.