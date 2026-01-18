Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 11:00

Сенатор увидел тревожный диагноз у европейской элиты

Косачев заявил о тяжелой депрессии у европейских лидеров из-за военных расходов

Константин Косачев Константин Косачев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
У европейских чиновников и политиков развилась тяжелая депрессия, написал в Telegram-канале зампред Совета Федерации Константин Косачев. Так сенатор отреагировал на недавние слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что разногласия вокруг Гренландии уводят внимание Европы и США от поддержки Украины.

Растерянность и дезориентация, по мнению медиков, могут быть признаками тяжелой депрессии. Именно так следует описывать нынешнее состояние умов у европейских политиков и чиновников. Настоящие проблемы объединенной Европы связаны <…> с новыми угрозами в сфере безопасности (радикализация населения, непомерные военные расходы, а теперь и Гренландия), — заявил сенатор.

По словам Косачева, мир быстро меняется, а прежняя однополярная модель Запада больше не выглядит убедительной. Неспособность понять происходящее и признать ошибки прошлых решений может привести к непредсказуемым последствиям, подытожил он.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что позиция России по Гренландии спутала карты критикам Кремля в Европе. По его словам, европейские лидеры уже хотели принести остров в жертву ради контактов с США во главе с президентом Дональдом Трампом.

Европа
Константин Косачев
Украина
депрессии
