18 января 2026 в 09:24

«Нет никаких сомнений»: реакция России на планы Трампа встревожила Европу

Аналитик Меркурис: позиция России по Гренландии спутала карты критикам Кремля

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Позиция России по Гренландии спутала карты критикам Кремля в Европе, сообщил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис. По его словам, европейские лидеры уже хотели принести остров в жертву ради контактов с США во главе с президентом Дональдом Трампом.

Нет никаких сомнений, что это вызывает беспокойство в Европе, ведь там уже готовы ради сохранения союза с США пожертвовать Гренландией, и тут Россия выступает за территориальную целостность Дании, став на защиту международного права, спутав все карты, — отметил он.

Ранее российский посол в Норвегии Николай Корчунов сообщил, что кризис вокруг Гренландии стал в том числе следствием стратегических ошибок Дании, оказавшейся в лидерах по объемам военной накачки Киева в ущерб собственной обороноспособности. По словам дипломата, Копенгаген ослабил интерес к международному арктическому сотрудничеству и к своим территориям в период председательства РФ в Арктическом совете.

