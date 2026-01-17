Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 10:26

Названа ключевая стратегическая ошибка Дании в кризисе вокруг Гренландии

Посол Корчунов: ситуация вокруг Гренландии стала следствием просчетов Дании

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press
Кризис вокруг Гренландии стал в том числе следствием стратегических ошибок Дании, оказавшейся в лидерах по объемам военной накачки Киева в ущерб собственной обороноспособности, сообщил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов. По его словам, которые приводит РИА Новости, Копенгаген ослабил интерес к международному арктическому сотрудничеству и к своим территориям в период председательства РФ в Арктическом Совете.

Полагаем, что следствием этих стратегических просчетов датских властей в том числе и стала текущая ситуация вокруг этого арктического острова, — объяснил дипломат.

Ранее глава Минфина Франции Ролан Лескюр заявил, что любая попытка захвата Гренландии Соединенными Штатами станет для ЕС «пересечением красной линии». Если Вашингтон введет санкции против ЕС на фоне возможного захвата острова, то Брюссель приспособится.

Также министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что страна может отправить до 10 военных на учения европейских стран в Гренландию. По его словам, увеличение присутствия Дании на острове может привести к выводу датского контингента, находящегося в Латвии.

