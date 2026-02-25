РФ направляет Германии обращение о проведении парламентского расследования в связи с предполагаемой передачей Киеву ядерного оружия, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, которые передает ТАСС, парламентариям ФРГ предложено задать вопросы правительству своей страны об участии в этой «авантюре».

Вне всякого сомнения, участие в этой авантюре Германии, пусть и не до последнего этапа, обязательно должно стать предметом такого же расследования, <...> поэтому мы направляем аналогичный запрос нашим коллегам в парламенте Германии с предложением задать соответствующие вопросы правительству Германии, высшему руководству страны. И прояснить роль Германии в этой абсолютно безумной и опасной авантюре, — заявил он.

Сенатор обратил внимание на вчерашнюю констатацию Службы внешней разведки о том, что Берлин отказался от участия в этой авантюре. По его словам, это значит, были обращения в Берлин. Поскольку Германия — безъядерная держава, это означает, что Германии отводилась какая-то особая роль, возможно, спонсора, организатора, передаточного звена или какой-то структуры прикрытия. И это означает, добавил он, что у Германии есть и своя доля информации о происходящем, и своя доля ответственности за происходящее.

До этого Косачев заявил, что проходящая в Мюнхене конференция по безопасности оказалась абсолютно бессмысленной. По его мнению, съезд стал собранием тех, кто желает продолжения конфликта на Украине.