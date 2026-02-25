Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 14:35

«Кампания по демонизации»: Минобороны Сербии объяснило покушение на Вучича

Глава Минобороны Сербии Гашич назвал подстрекательством покушение на Вучича

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Подготовка покушения на президента Сербии Александра Вучича — это результат многолетней кампании по его демонизации и подстрекательствам к свержению власти, заявил министр обороны страны Братислав Гашич. По его словам, которые передает РИА Новости, любые посягательства на жизнь легитимных представителей власти являются ударом по государственности и конституционному строю.

Речь идет не об изолированном инциденте, но о последствиях многолетней кампании по демонизации, «рисованию мишени» и призывам к насилию. <...> Это результат многолетнего отравления публичного пространства, в котором призывают к свержению власти и хаосу, — подчеркнул глава ведомства.

Ранее сообщалось, что полиция Сербии совместно с сотрудниками Агентства безопасности и информации провела спецоперацию в городе Кралево. Задержаны двое мужчин, которые, по данным следствия, планировали насильственную смену власти путем убийства Вучича, а также членов его семьи. Злоумышленников поместил под стражу на 30 дней.

До этого стало известно, что в Австралии эвакуировали премьер-министра Энтони Альбанезе из его резиденции в Канберре. Мера была связана с угрозой взрыва бомбы. В результате проверки особняка силовики не обнаружили никаких подозрительных предметов.

Читайте также
Полиция Сербии задержала подозреваемых в подготовке покушения на Вучича
Европа
Полиция Сербии задержала подозреваемых в подготовке покушения на Вучича
В Сербии раскрыли, о чем Путин и Трамп писали Вучичу
Европа
В Сербии раскрыли, о чем Путин и Трамп писали Вучичу
«Устранить клоуна»: Зеленскому предрекли незавидную судьбу из-за мира с РФ
Европа
«Устранить клоуна»: Зеленскому предрекли незавидную судьбу из-за мира с РФ
Слоеный пирог, который сводит с ума. Сербская гибаница с творожной и сметанной прослойкой. Готовится из готового теста — просто!
Общество
Слоеный пирог, который сводит с ума. Сербская гибаница с творожной и сметанной прослойкой. Готовится из готового теста — просто!
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве экс-президента ВФЛА
Регионы
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве экс-президента ВФЛА
Александр Вучич
покушения
Сербия
подозреваемые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ООН растерялись из-за неожиданной позиции США по резолюции против России
Раскрыта мечта устроившего взрыв у Савеловского вокзала террориста
Раскрыто, чем грозит оставление уволившегося сотрудника в рабочем чате
Си Цзиньпин назвал диалог главным способом урегулирования кризиса на Украине
Американцы перепутали свой и российский Петербург
Американский «Бомбардир» заметили над Черным морем
Мишустин призвал ускориться с уходом от Болонской системы образования
Мишустин анонсировал выпуск уникальных российских препаратов в 2027 году
Волонтеры рассказали о ходе поисков пропавшей в Смоленске девочки
На Западе пришли в ужас из-за российского «сына Орешника»
Королевская семья Британии: новости, подробности расставания Кейт и Уильяма
«Низко и подло»: депутат об атаке ВСУ на медпункт в Брянской области
Мишустин потребовал от Володина ускорить ЖКХ-законопроект для ФАС
Юрист рассказал, грозит ли штраф за подключение к соседскому Wi-Fi
Стало известно о побеге ВСУ с правого берега Днепра
Летающий автомобиль SD-05 выполнил демонстрационный полет над Токио
«Кампания по демонизации»: Минобороны Сербии объяснило покушение на Вучича
Люди устроили огненный ад в лесах российского региона
Жителя Казани жестко наказали за госизмену и попытку диверсии
Диетолог перечислила самые полезные фрукты и ягоды в холодное время года
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.