«Кампания по демонизации»: Минобороны Сербии объяснило покушение на Вучича

Подготовка покушения на президента Сербии Александра Вучича — это результат многолетней кампании по его демонизации и подстрекательствам к свержению власти, заявил министр обороны страны Братислав Гашич. По его словам, которые передает РИА Новости, любые посягательства на жизнь легитимных представителей власти являются ударом по государственности и конституционному строю.

Речь идет не об изолированном инциденте, но о последствиях многолетней кампании по демонизации, «рисованию мишени» и призывам к насилию. <...> Это результат многолетнего отравления публичного пространства, в котором призывают к свержению власти и хаосу, — подчеркнул глава ведомства.

Ранее сообщалось, что полиция Сербии совместно с сотрудниками Агентства безопасности и информации провела спецоперацию в городе Кралево. Задержаны двое мужчин, которые, по данным следствия, планировали насильственную смену власти путем убийства Вучича, а также членов его семьи. Злоумышленников поместил под стражу на 30 дней.

До этого стало известно, что в Австралии эвакуировали премьер-министра Энтони Альбанезе из его резиденции в Канберре. Мера была связана с угрозой взрыва бомбы. В результате проверки особняка силовики не обнаружили никаких подозрительных предметов.