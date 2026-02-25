Диетолог перечислила самые полезные фрукты и ягоды в холодное время года

Для поддержания здоровья в холодное время года нужно употреблять хурму, киви, яблоки и клюкву, заявила «Москве 24» диетолог Татьяна Залетова. Врач также посоветовала есть цитрусовые, в том числе апельсины, мандарины и грейпфруты. Они обладают антиоксидантным эффектом и поддерживают здоровье сосудов.

Зимой очень полезно есть хурму, особенно сорта «Королек». В ней много бета-каротина, являющегося предшественником витамина А, необходимого для здоровья слизистых, — первого барьера против инфекций. Еще этот элемент помогает поддержать здоровье глаз, которым приходится часто напрягаться в период короткого светового дня, — объяснила Залетова.

Яблоки поздних сортов, в свою очередь, за счет флавоноида кверцетина отличаются противовоспалительным и потенциальным иммуномодулирующим действием. Кроме того, они содержат обилие пектина, полезного для микробиоты кишечника. Среди ягод быстрой заморозки особенно ценны клюква и брусника. Они поддержат работу мочевыводящих путей и станут профилактикой цистита.

Ранее эндокринолог Анастасия Самойлова заявила, что свежие овощи, в том числе брокколи, цветная капуста, огурцы, помидоры и морковь, в рационе позволят избежать весеннего авитаминоза. Кроме того, в период межсезонья важно употреблять зелень, в частности, петрушку, укроп, кинзу, шпинат и сельдерей.