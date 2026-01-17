В Бельгии раскрыли Европе глаза на неприятную правду о Гренландии Глава Минобороны Бельгии Франкен признал, что ЕС не победит США в Гренландии

Европейский союз обречен на проигрыш в противостоянии с США в Гренландии, если Вашингтон решит аннексировать остров, сообщил глава Минобороны Бельгии Тео Франкен в разговоре с телеканалом VRT. Он уточнил, что если ЕС убедит американцев в своей способности самостоятельно урегулировать ситуацию в случае возникновения проблем с безопасностью в Гренландии, то реализуется план А.

Мы не можем победить их военным путем. Поэтому прежде всего необходимо сделать все, чтобы оставаться в рамках плана А, — отметил он.

Глава ведомства обратил внимание, что при крахе плана А Евросоюз перейдет к плану Б. Однако он не стал раскрывать его детали.

Ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов сообщил, что кризис вокруг Гренландии стал в том числе следствием стратегических ошибок Дании, оказавшейся в лидерах по объемам военной накачки Киева в ущерб собственной обороноспособности. По его словам, Копенгаген ослабил интерес к международному арктическому сотрудничеству и к своим территориям в период председательства РФ в Арктическом совете.